Vor 50 Jahren traten die ersten evangelischen Religionspädagoginnen und Religionspädagogen in Bayern ihren Vorbereitungsdienst an. Horst Eichner, Martina Weise und Karin Spangler gehörten zu den Pionieren. Sie erzählen von einer Ausbildung im Aufbruch, von improvisierten Anfängen, kirchlichen Grabenkämpfen und einem Beruf, dessen Vielfalt sie bis heute schätzen. Heute erreichen Religionspädagoginnen und Religionspädagogen Hunderttausende junge Menschen – doch der Nachwuchs wird knapp.

Als Karin Spangler 1976 ihren Vorbereitungsdienst in Donauwörth begann, wusste kaum jemand, was eine Religionspädagogin eigentlich war. Weder die Schulleitungen noch die Menschen in den Kirchengemeinden hatten je von dieser neuen Berufsgruppe gehört. Gleich zu Beginn wurde sie gebeten, an zwei Realschulen Religionsunterricht zu erteilen. "Im Studium haben wir dazu nichts gelernt – Lehrplan unbekannt. Eigentlich hätte ich gar nicht dort unterrichten dürfen", erinnert sie sich.

Es war ein ziemlich unvorbereiteter Start in einen Beruf, den es in Bayern gerade erst gab. Doch Spangler ließ sich nicht entmutigen. Die Realschule blieb für viele Jahre ihr Arbeitsfeld, an verschiedenen Orten kamen Grund- und Hauptschulen hinzu. Sicherheit gewann sie nicht zuletzt durch ihr praktisches Studienjahr. Der Religionsunterricht ihrer Mentorin sei modern, innovativ und theologisch interessant gewesen. "Dieses Modell, diese Lernerfahrung, vermittelte mir Sicherheit."

Dass Religionspädagoginnen und Religionspädagogen von Anfang an mehr sein sollten als Religionslehrkräfte, zeigte sich für Spangler schon bald auf eine Weise, mit der sie nicht gerechnet hatte. Eines Tages stand eine Frau vom Jugendamt vor ihr. Sie bat die junge Lehrerin, eine Schülerin bei sich aufzunehmen. Das Mädchen wollte nicht mehr nach Hause, aber zu ihr.

"Da begann eine sehr spezielle Geschichte, auf die ich nicht vorbereitet war. Ab sofort beherbergte meine kleine Wohnung zwei Personen." Spätestens da sei deutlich geworden, dass in diesem Beruf auch Sozialarbeit und Seelsorge gefragt seien.

Solche Erfahrungen gehörten zu den Herausforderungen einer neuen Berufsgruppe. 1972 wurde an den beiden Standorten in Neuendettelsau und München-Pasing der Studiengang Religionspädagogik eröffnet. Es war die Zeit des Pfarrermangels und der Bildungsreformen. Die evangelische Kirche suchte nach neuen Wegen, ihre Bildungs- und Gemeindearbeit zu organisieren. Die ersten Absolventinnen und Absolventen traten 1976 ihren Vorbereitungsdienst an.

Ein neuer Beruf – und viele offene Fragen

Horst Eichner, heute 71 Jahre alt, gehörte zum ersten Jahrgang. Er kam aus der Jugendarbeit bei den Christusträgern in Triefenstein. Seine Ausbildung absolvierte er an der Dachstraße 19 im Augustinum in München-Pasing. Besonders geprägt hat ihn Professor Werner Jentsch (1913–1993). Der Pfarrer an der Münchner Himmelfahrtskirche übernahm 1972 die Leitung des Fachhochschulstudiengangs und wurde Professor für Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit an der Münchner Abteilung der Augustana-Hochschule.

Jentsch begeisterte Eichner für die Seelsorge, die er deshalb als Schwerpunkt wählte. Nach dem Studium arbeitete er in Schweinfurt als Jugend- und Gemeindereferent, später unterrichtete er Religion an der Fachoberschule in Traunstein. Im Laufe seines Berufslebens verband er den Schulunterricht immer wieder mit kirchlicher Bildungsarbeit. Schließlich führte ihn sein Weg in die Klinikseelsorge nach Nürnberg.

"Die Vielfalt hat mir immer gut gefallen", bilanziert Eichner. Die unterschiedlichen Arbeitsfelder hätten sich gegenseitig befruchtet. Schule, Bildungs- und Jugendarbeit seien keine voneinander getrennten Bereiche gewesen. Manchmal habe alles schließlich in die Kindergottesdienstarbeit gemündet.

Auch Martina Weise, heute 73 Jahre alt, reizte gerade die Vielfalt des neuen Berufs. Eigentlich wollte sie bereits mit dem ersten Jahrgang beginnen, wurde aber abgelehnt. Daraufhin beschloss sie, zunächst das Abitur nachzuholen. Aus einem kirchlichen Elternhaus kam sie nicht, auf den Studiengang war sie durch Prospekte aufmerksam geworden, die an ihrer Schule in Seligenthal auslagen. Dort wurde versprochen, dass Absolventinnen und Absolventen in verschiedenen Berufsfeldern arbeiten könnten: in der Schule, in der Jugendarbeit, in der kirchlichen Bildungsarbeit und in der beratenden Seelsorge.

"Das hat mich gelockt", erinnert sich Weise. Als sie mit dem Studium fertig war, war die beratende Seelsorge allerdings bereits wieder aus dem Konzept verschwunden. "Die hatten das einfach abgesägt."

Weise selbst schätzte vor allem den wissenschaftlichen Anspruch der Ausbildung. Theologie, Soziologie und Pädagogik gehörten zu den prägenden Fächern. "Das war mir wichtig. Die Praxis ist ja überall anders – aber dann auch wieder überall gleich. Denn immer geht es um die Gemeinschaft mit ihrem Mittelpunkt Jesus Christus."

Anerkennung musste erst erkämpft werden

Wie wenig die Kirche auf die neue Berufsgruppe vorbereitet war, erlebte Martina Weise an ihrer ersten beruflichen Station im Dekanat Weiden. Dort arbeitete sie in der Erwachsenenbildung. "Die Pfarrer dort hatten keinen blassen Schimmer, was eine Religionspädagogin ist. Das war überhaupt nicht kommuniziert worden, dass wir jetzt am Start sind."

Entsprechend skeptisch waren manche Reaktionen: Was wollten diese neuen Fachkräfte, wozu brauchte man sie überhaupt? Gleichzeitig erlebte Weise auch Offenheit und einen großen Vertrauensvorschuss.

Auch Karin Spangler musste sich ihren Platz erst schaffen. An ihrer zweiten Stelle arbeitete sie in einer sogenannten gemischten Stelle, zur Hälfte in der Schule und zur Hälfte in der Gemeinde. Schon beim ersten Gehalt gab es Schwierigkeiten. "Im ersten Monat bekam ich nur ein halbes Gehalt. Aussage in der Verwaltung: Gemeindearbeit wird nicht bezahlt."

Nachdem sich das als Irrtum herausgestellt hatte, konnte sie in München an der Kasse des Landeskirchenamts noch einen Betrag in bar abholen. Doch damit waren nicht alle Konflikte ausgeräumt. Die katechetischen Kolleginnen und Kollegen begegneten der neuen Berufsgruppe ebenfalls mit Skepsis. In einer Sitzung warfen sie Spangler vor: "Ihr bekommt bezahlt, was wir ehrenamtlich machen." Sie hätten die Religionspädagoginnen und Religionspädagogen zunächst "mit Argusaugen" betrachtet.

Besonders deutlich wurden die Vorbehalte im Verhältnis zur Rummelsberger Diakonie. Martina Weise verstand sich mit dem Jugenddiakon im Dekanat Weiden sehr gut. Doch vor dessen Einsegnung kam es zu einem Eklat. Der damalige Rektor der Rummelsberger Diakonie machte in der Sakristei deutlich, dass er einer Religionspädagogin niemals die Hand reichen würde.

Im anschließenden Streit mit dem damaligen Weidener Dekan Georg Wenzel wurde es so laut, dass der Organist Mühe hatte, die Auseinandersetzung mit seinem Orgelspiel zu übertönen. "Der hat wie verrückt in die Tasten gegriffen", erinnert sich Weise. Für sie war der Vorfall Ausdruck der tiefen Gräben, die es innerhalb der Kirche gab. "Da waren immense Gräben, das wurde offenbar ohne Konsens aus der Taufe gehoben." Professor Werner Jentsch habe die Einführung des neuen Berufsbilds maßgeblich vorangetrieben. "Das war ein Macher."

Wer sich in den Anfangsjahren behaupten wollte, brauchte offenbar Durchsetzungsvermögen. "Wer eine kämpferische Ader hatte, war – trotz Kirchenleitung – in der Religionspädagogik in den ersten zehn Jahren sicher gut aufgehoben", bilanziert Weise.

Karin Spangler erinnert sich trotz aller Schwierigkeiten an eine gute Zeit. "Im Rückblick war der Einstieg ein bisschen holprig, die Motivation aber ungebrochen. Die Gunst der ersten Stunde war für mich nicht nur damals, sondern noch für einige Jahre spürbar." Ihr Fazit am Ende des Berufslebens fällt ausgesprochen positiv aus: "Ich durfte einen Beruf ausüben, der mich erfüllt hat und in dem ich viele Gaben und Fähigkeiten entdecken und entwickeln konnte."

Weise ist der Kirche ebenfalls bis heute verbunden geblieben und gestaltet noch immer Gottesdienste in der Gemeinde in Moosburg. Ihr persönliches Fazit fällt knapp und unmissverständlich aus: "Non, je ne regrette rien" – nein, sie bereut nichts.

Heute etabliert – aber der Nachwuchs fehlt

Heute ist der Beruf längst etabliert. Seit den Anfängen hat sich die Berufsgruppe erheblich entwickelt. Mehr als 1500 Menschen haben das Studium inzwischen abgeschlossen. Rund 600 "Relpäds", wie sie sich selbst nennen, sind derzeit für die bayerische Landeskirche im Einsatz. Etwa 480 davon unterrichten an Grund-, Mittel-, Förder- und Berufsschulen. Die übrigen arbeiten in Gemeinden und Dekanaten, in Bildungswerken, in der Jugendarbeit oder in der Seelsorge.

Rund 300.000 Kinder und Jugendliche besuchen in Bayern den evangelischen Religionsunterricht. Dazu kommen Konfirmandenarbeit, Kinder- und Jugendgruppen und Familienangebote. Kaum eine kirchliche Berufsgruppe erreicht so viele junge Menschen.

Gleichzeitig wird der Nachwuchs knapp. Weil sich nur wenige für das Studium einschreiben, wird über eine Reform des Studiengangs nachgedacht, etwa über eine Zusammenlegung mit der Diakonik. Sinkende Kirchensteuereinnahmen und Strukturreformen werfen zudem die Frage auf, welchen Platz die Bildungsarbeit in der Kirche von morgen haben wird.

Die ersten Religionspädagoginnen und Religionspädagogen mussten ihren Platz in der Kirche erst erkämpfen. Sie mussten erklären, was sie können, neue Aufgabenfelder erschließen und manchmal sogar um ihre Anerkennung ringen. Heute ist ihre Arbeit aus Schulen, Gemeinden und kirchlicher Bildungsarbeit kaum wegzudenken. Doch die Frage, wie viel Raum die Kirche der Bildungsarbeit künftig geben will, stellt sich erneut. Die Pioniere der ersten Stunde haben darauf eine klare Antwort: Es lohnt sich, für diesen Beruf einzustehen.

Jubiläumsfeier in Nürnberg

Die Religionspädagoginnen und Religionspädagogen der bayerischen Landeskirche feiern ihr 50-jähriges Jubiläum am Freitag, 20. November, in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche, Allersberger Straße 116, Nürnberg. Geplant sind Workshops, ein Festakt und eine Ausstellung zur Geschichte der Berufsgruppe. Um 16 Uhr beginnt der Festgottesdienst "Philippusmomente – Gesegnete Begegnungen" mit Landesbischof Christian Kopp. Alle Interessierten sind eingeladen.

Informationen zum Studium: religionspaedagogik-in-bayern.de/studium