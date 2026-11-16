Nicht meine erste Beerdigung, die ich halte, sondern meine erste Beerdigung als fertiger Pfarrer. Da bin ich nun: 30 Jahre alt, 15 Semester Theologiestudium und zwei Jahre Vikariat hinter mir. Seit noch nicht einmal einem Monat bin ich Pfarrer. Und nun steht sie an: meine erste Beerdigung als Pfarrer. Freilich habe ich schon einige Beerdigungen als Vikar halten dürfen. Aber ist es jetzt anders, als fertig ausgebildeter evangelischer Pfarrer?

Ich klingele bei der Witwe und stelle mich vor: "Ich bin Johannes Göpffarth, Pfarrer der Evangelischen Kirche Wasserburg." Als ihre Tochter dazukommt, stelle ich mich noch einmal vor: "Ich bin Johannes Göpffarth von der evangelischen Kirche." Die Witwe des Verstorbenen schaut mich überrascht an und fragt: "Muss ich nicht Herr Pfarrer sagen?" Ich antworte: "Nein, Herr Göpffarth reicht vollkommen." Wir führen ein gutes Beerdigungsgespräch. Ich bleibe noch ein wenig länger und esse ein Stück Zwetschgendatschi.

Ein paar Tage später ist die Beerdigung. Vorher ein entspannter Plausch mit dem Bestatter, wie immer. Dann die Beerdigung mit vielen Angehörigen. Anschließend gehe ich noch mit zum Essen. Dort gibt es viele interessante Gespräche. Ein Mann über 80 duzt mich gleich von Anfang an. Mitten im Gespräch hält er plötzlich inne, schaut mich an und fragt: "Ist es überhaupt okay, wenn ich Sie als Pfarrer duze?" "Freilich", antworte ich, "das ist völlig in Ordnung." Und wir setzen unser Gespräch fort.

Plötzlich "Herr Pfarrer": Wie andere mich sehen

Ich fahre zurück nach Hause. Eine Frage bleibt bei mir hängen: Was ist nun eigentlich anders als fertiger Pfarrer?

Ich habe mich – denke ich – nicht groß verändert. Meine Beerdigungen sind nicht viel anders als die im Vikariat. Aber ich werde anders gesehen. Man traut mir mehr zu. Man vertraut mir mehr an. Und manchmal spüre ich eine unsichtbare Distanz, die von Respekt geprägt ist.

Und ich? Eigentlich bin ich doch noch derselbe. Herr Göpffarth reicht. Und ein "Du" im Gespräch ist auch in Ordnung. Ich werde wohl noch ein wenig in die Rolle des Pfarrers hineinwachsen müssen. Auch wenn ich die Arbeit eines Pfarrers inzwischen recht gut kenne.

Vielleicht gehört genau das zum Pfarrer-Sein dazu: Dass sich an der eigenen Person gar nicht so viel verändert – aber die Menschen einen plötzlich mit anderen Augen sehen. Und vielleicht muss ich mich selbst auch erst noch daran gewöhnen, dass ich jetzt tatsächlich "Herr Pfarrer" bin.