Es war an einem Neujahrstag, als Michael Herbst mit seiner Frau eine Wette einging. Der emeritierte Professor für Praktische Theologie und mittlerweile stellvertretende Vertrauensmann der Gemeinde war überzeugt: An einem solchen Feiertag würden so wenige Besucher zum Gottesdienst kommen, dass es im Anschluss unmöglich Kaffee und Kuchen geben könne. Er verlor. "Was es gab, war natürlich Kaffee und Kuchen", schmunzelt Herbst. In St. Matthäus Gaustadt ist das gemeinsame Verweilen fast schon so etwas wie ein "Sakrament."

"Es ist kolossal wichtig, weil die Gemeinde sich da begegnet und ganz viel an persönlichem Austausch stattfindet. Wir sitzen nicht in einer Veranstaltung, die für uns gemacht wird – wir sind miteinander Gemeinde."

Die Kirchengemeinde St. Matthäus im Bamberger Stadtteil Gaustadt erstreckt sich neben Gaustadt selbst auf die Ortschaften Bischberg, Weipelsdorf und Trosdorf. Rund 1700 Mitglieder zählen zu der familiären, lebendigen Gemeinde, deren Kirchengebäude idyllisch im Grünen liegt. Im Dekanat Bamberg gilt St. Matthäus als "Ehrenamtsgemeinde". Doch was genau läuft in Gaustadt eigentlich anders als in anderen Kirchengemeinden?