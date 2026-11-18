München, Freising (epd). Die katholische Kirche und der Freistaat Bayern wollen gemeinsam den 100. Geburtstag von Papst Benedikt XVI. (1927-2022) im kommenden Frühjahr begehen. Die Feier am 18. April 2027 werde vom Erzbistum München und der bayerischen Staatsregierung ausgerichtet, teilte das Erzbistum zum Ende der Freisinger Bischofskonferenz am Mittwoch mit. Zunächst gebe es ein Pontifikalamt im Münchner Dom mit Kardinal Reinhard Marx, im Anschluss einen Staatsakt und Staatsempfang. Josef Ratzinger, wie Benedikt XVI. bürgerlich hieß, wurde am 16. April 1927 in Marktl am Inn geboren.

In Benedikts Geburtsort soll am 16. April 2027 ein Pontifikalamt gefeiert werden, heißt es weiter. Am selben Tag soll im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg die Ausstellung "Wir waren Papst. Joseph Ratzinger und die Bayern" starten. Mitveranstalter ist das Institut Papst Benedikt XVI., das am 16. und 17. April in Regensburg auch die Tagung "Joseph Ratzinger / Papst Benedikt XVI. - Dogma und Geschichte" ausrichtet. Am 24. April soll ein Pontifikalamt mit Bischof Stefan Oster im Passauer Dom gefeiert werden.

Benedikt erklärte als erster Papst der Neuzeit seinen Rücktritt

Josef Ratzinger wurde 1951 zum Priester geweiht. Mit gerade 31 Jahren wurde er Theologieprofessor. Er erhielt einen Lehrstuhl für Dogmatik zunächst in Freising, später in Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg. 1977 wurde Ratzinger zum Erzbischof von München und Freising berufen. 1981 machte ihn Papst Johannes Paul II. zum Präfekten der vatikanischen Glaubenskongregation, also zum Hüter der katholischen Glaubenslehre. 2005 wurde er nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. zu dessen Nachfolger gewählt.

Im Februar 2013 erklärte Benedikt XVI. als erster Papst der Neuzeit aus Altersgründen seinen Rücktritt. Am 31. Dezember 2022 starb er im Alter von 95 Jahren. Kurz vor seinem Tod geriet Benedikt durch ein unabhängiges Missbrauchsgutachten seines früheren Erzbistums nochmal in die Schlagzeilen. Die juristischen Gutachter warfen ihm Fehlverhalten im Umgang mit katholischen Priestern vor, die als Missbrauchstäter in Erscheinung getreten waren. Benedikt bestritt die Vorwürfe bis zuletzt.