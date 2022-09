Podcast

Neuer Podcast "MitMensch": Hier kommen diejenigen zu Wort, die die Welt ein bisschen besser machen

Das Evangelische Medienhaus in München startet am 1. Oktober einen neuen Podcast: Bei "MitMensch" sprechen Redakteurinnen und Redakteure mit Menschen, die etwas Besonderes in ihrem Leben geleistet haben und - so der Untertitel des Podcasts - "die Welt, ein kleines bisschen besser machen".