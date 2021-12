München (epd). Wer an Weihnachten in eine seelische Notlage gerät, der findet Hilfe bei den Krisendiensten Bayern. Diese böten auch an den Feiertagen erste Hilfe und seien rund um die Uhr erreichbar, teilte der Bayerische Bezirketag am Montag mit. Das Weihnachtsfest sei für viele Menschen auch mit Stress und Hektik verbunden. Wenn Ängste, Einsamkeit oder das Gefühl der Überforderung hinzukommen, könne eine seelische Ausnahmesituation entstehen. Die aktuelle Corona-Pandemie könne die Situation verstärken.

Die Krisendienste Bayern sind unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/6553000 erreichbar. Beratung gebe es zum Beispiel, wenn familiäre Konflikte an den Feiertagen eskalieren, sich jemand einsam fühlt, um einen verstorbenen Menschen trauert, eine psychische Erkrankung sich zuspitzt oder sich die Menschen Sorgen um Angehörige machten. Partner der Krisendienste Bayern ist die Freie Wohlfahrtspflege, zu denen auch kirchliche Einrichtungen wie die Diakonie oder die Caritas gehören.