Germering, Dachau (epd). Die Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau bekommt einen neuen Pfarrer: Michael Lorenz von der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Germering tritt zum 1. Januar 2027 die Nachfolge von Björn Mensing an. Das erfuhr der Evangelische Pressedienst (epd) aus Münchner Kirchenkreisen.

Lorenz ist in Dachau kein Unbekannter: Nach seinem Theologiestudium absolvierte er ab Juni 2009 an der Versöhnungskirche ein einjähriges Spezialvikariat in der Gedenkstättenarbeit und unterstützte dabei das Themenzentrum "Erinnern - Gedenken - Lernen" beim Zweiten Ökumenischen Kirchentag im Mai 2010 in München. Der bisherige Amtsinhaber Björn Mensing geht zum 1. September in den Ruhestand und wird am 12. Juli mit einem Gottesdienst in der Dachauer Friedenskirche verabschiedet.

Michael Lorenz stammt aus einer Pfarrersfamilie und absolvierte sein Theologiestudium in Erlangen, Jerusalem und Bonn. Dort blieb er nach dem Examen drei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Praktische Theologie. Auf die Ordination zum Pfarrer im Jahr 2008 in München folgte eine Doktorarbeit. Nach seiner Station in Dachau ging der heute 52-Jährige im Jahr 2010 als Pfarrer nach Weiden in der Oberpfalz, bevor er die Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Germering übernahm.