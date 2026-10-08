Vierzehnheiligen (epd). Welche Aufgabe geistliche Gemeinschaften bei der Erneuerung der Kirche übernehmen können - darum soll es beim ersten Gesamttreffen der Evangelischen Michaelsbruderschaft seit zehn Jahren vom 8. bis 11. Oktober in Vierzehnheiligen gehen. Aus den Diskussionen dort erhoffen sich die Brüder, "neue Impulse für ihren Auftrag, an der Kirche zu bauen", heißt es in einer Mitteilung der Gemeinschaft vom Donnerstag. "Wir wollen den Blick auf die Chancen des Strukturwandels legen", sagte der Älteste der Bruderschaft, Roger Mielke, "und hinterfragen die Narrative des schlichten Niedergangs der Kirche".

Am Samstagabend um 18 Uhr findet dem Programm zufolge eine Michaelsvesper mit der Bayreuther evangelischen Regionalbischöfin Berthild Sachs statt. Dabei werde der neue kirchliche Beauftragte und Ansprechpartner der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (EKD) für die Bruderschaft, der Greifswalder Bischof Tilman Jeremias, begrüßt. Die Evangelische Michaelsbruderschaft besteht seit 1931. Die Männer leben eigenen Angaben nach mit ihren Familien in ihren Kirchengemeinden und sind in regionalen Konventen zusammengeschlossen. Ihr geistliches Zentrum ist das Kloster Kirchberg im baden-württembergischen Sulz am Neckar.