München (epd). "Hilfe, mein Kind trotzt!" - "Grenzen setzen, aber wann?" - "Hilfe, ich bin gestresst!" Solche Titel tragen die Videoclips, die nun auf der Website www.stark-durch-bindung.de zu sehen sind. Sie sollen Eltern "eine niedrigschwellige Unterstützung im Erziehungsalltag" an die Hand geben, wie das bayerische Familienministerium in München mitteilte. Die zehn Kurzfilme "Stark durch Bindung. Was Kinder brauchen" wurden zusammen mit dem Internationalen Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsmedien und dem Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz (IFP) entwickelt.

Herausfordernde Situationen im Familienalltag, gerade in den ersten Lebensjahren eines Kindes, belasteten viele Eltern, so das Ministerium. In den rund zweiminütigen "Eltern-Clips" sind einfache animierte Zeichnungen mit einer Erklärstimme unterlegt, die praktische Erziehungstipps gibt. Es geht etwa um die Fragen, was zu tun ist, wenn das Baby nicht schläft oder das Kind trotzt. Die Hinweise sollen helfen, schwierige Situationen "gelassen und kompetent zu bewältigen". Zusätzlich gibt es zu jedem Thema "Tipps von Experten" als längere Videos, in denen die jeweilige Problematik wissenschaftlich kommentiert wird.