Nürnberg (epd). Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) in Franken hat zwei neue christliche Vorsitzende: Neuer katholischer Vorsitzender ist Claudio Ettl, stellvertretender Leiter der Akademie CPH, neuer evangelischer Vorsitzender ist der Dekan aus dem Nürnberger Norden, Jonas Schiller, wie der Verein am Wochenende mitteilte. Die jüdische Vorsitzende Ruth Ceslanski wurde wiedergewählt. Ettl folgt auf Christa Bayer, die nach mehr als zehn Jahren aus Altersgründen ausschied, Schiller übernimmt den Posten von seinem Vorgänger im Dekansamt Christopher Krieghoff, der nun Beisitzer im Verein ist. Die zwei weiteren Beisitzer Natalie Mastbaum-Grabowski und Thomas Ohlwerter sowie Schatzmeister Elson D. Nowell wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die GCJZ in Franken wurde 1950 gegründet und engagiert sich im interreligiösen und interkulturellen Dialog sowie in der Arbeit gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus.