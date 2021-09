Neue Schule für Kinder mit Autismus in Nürnberg eröffnet

Nürnberg (epd). Die "Muschelkinderschule" für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung ist am Mittwoch in Nürnberg eingeweiht worden. Familienministerin Carolina Trautner (CSU) betonte bei der Eröffnung der Modellschule, dass Inklusion "ein Gewinn für alle" sei und lobte den Neubau als weiteren Schritt "auf dem Weg zu schulischer Vielfalt". Die rund 6,5 Millionen Euro Baukosten für die Schule der Rummelsberger Diakonie kamen zum Großteil vom Freistaat Bayern. Auch Stiftungen und private Spender haben sich an der Finanzierung beteiligt. Nachdem die Fertigstellung der Schule wegen der Corona-Pandemie zunächst verschoben werden musste, konnten die Kinder aus ganz Mittelfranken Anfang April die neuen Klassenräume beziehen.

An den Planungen waren auch die Schülerinnen und Schüler beteiligt worden, erklärte Lehrerin und Konrektorin Catja Primke. Als Wünsche für die neue Schule wurden klar strukturierte Räume, eine beruhigende Akustik sowie eine angenehme Beleuchtung genannt. Die Kinder und Jugendlichen von sechs bis 21 Jahren, die alle die Diagnose "frühkindlicher Autismus" haben, können in Ganztagsbetreuung ihre gesamte Schullaufbahn in der Muschelkinderschule absolvieren.

"Sie sind in den Bereichen Kommunikation, soziale Interaktion und Handlungsweisen beeinträchtigt", bechrieb Primke die Herausforderungen der Kinder im Alltag. Die meisten seien nicht in der Lage, sich durch Worte auszudrücken und würden durch Farben oder Bilder in ihrer Umgebung sehr stark abgelenkt. Der neue, autismusfreundliche Bau mit großen Fenstern, großzügigen Räumen, Spiel- und Ruhebereichen ermögliche eine Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder, die "klug, aber mit wenig Handlungskompetenz" ausgestattet seien.

Die Muschelkinderschule ist an das Förderzentrum Comenius-Schule der Rummelsberger Diakonie mit Sitz in Hilpoltstein angegliedert. Schulleiterin Renate Merk-Neunhoeffer erläuterte die Herkunft der Bezeichnung "Muschelkinder", die in der Anfangszeit der Schule 1995 entstanden ist: "Die Kinder sind verborgene Perlen unter einer scheinbar harten Schale, die ihnen Schutz gibt."