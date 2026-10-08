München (epd). Die letzten 100 Tage bis zum Beginn der Special Olympics im Allgäu sind gezählt. Dann erwarten die Landesspiele in Sonthofen und in den umliegenden Hörnerdörfern rund 700 Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung, wie das bayerische Sozialministerium am Donnerstag mitteilte. Vom 18. bis 21. Januar sollen die Wettbewerbe in den zehn Winterdisziplinen Eiskunstlauf, Klettern, Short Track, Skilanglauf, Stocksport, Floorball, Schneeschuhlauf, Ski Alpin, Snowboard und Tanzsport stattfinden.

Mit einer Förderung von 30.000 Euro beteiligt sich das Sozialministerium eigenen Angaben nach an der Finanzierung der Special Olympics Bayern. Am letzten Tag der Winterspiele soll die Fahne der Sportveranstaltung dann an den Austragungsort der nächsten Spiele übergeben werden. Ob die Sommerspiele im Jahr 2029 aber in Bamberg oder in Erding durchgeführt werden, steht noch nicht fest.