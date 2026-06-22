Nürnberg (epd). Die Oberbürgermeister der Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach unterstützen gemeinsam den Aktionstag "Kommunen am Limit" der kommunalen Spitzenverbände an diesem Montag (22. Juni). Die Finanzlage vieler Städte und Gemeinden sei so dramatisch, dass ihre Handlungsfähigkeit ernsthaft gefährdet sei, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Sie fordern daher ein "kurzfristiges Sofortprogramm von Bund und Ländern" zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte sowie strukturelle Reformen.

Vor allem die stark gestiegenen Sozialausgaben belasteten die Kommunen, ebenso zusätzlich von Bund und Ländern übertragene Aufgaben sowie die Folgen gesamtgesellschaftlicher Krisen. Notwendige Investitionen in Schulen, Kitas, Straßen, Brücken, Digitalisierung, Klimaschutz oder Wohnungsbau gerieten zunehmend unter Druck. Dabei seien gerade die Kommunen entscheidend dafür, "ob die großen Zukunftsaufgaben des Landes bewältigt werden können", heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme der vier Oberbürgermeister.

Nürnbergs OB: "Gesamtstaatliche Herausforderung"

Der Grundsatz "Wer bestellt, bezahlt" müsse wieder konsequent umgesetzt werden. Neue Aufgaben oder höhere Standards dürften den Kommunen nur dann übertragen werden, wenn deren Finanzierung durch Bund oder Länder dauerhaft gesichert sei. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) sagte, die Finanzkrise der Kommunen sei "längst keine kommunale Frage mehr, sondern eine gesamtstaatliche Herausforderung". Sein Fürther Amtskollege Thomas Jung (SPD) warnte vor einer Destabilisierung der Demokratie.