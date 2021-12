Erlangen (epd). Eine Musterfutterstelle für Wildvögel ist derzeit in Erlangen zu sehen. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) hat sie im Botanischen Garten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg aufgebaut. Am Samstag, 8. Januar (14 Uhr) kann man bei einer Online-Führung erfahren, welche Vögel sie im Winter nutzen. In diesem Winter seien immer wieder Distelfinken zu beobachten, die in kleinen Gruppen vor allem aus den alten Samenstände der Pflanzen im Botanischen Garten Futterquelle pickten, teilte der Botanische Garten mit. Um die Samen fressen zu können, balancierten die Finkenvögel oft auf langen Halmen. Dabei könne man gut die gelben Schmuckfedern in ihren Flügeldecken erkennen. Besonders farbenfroh ist das Gefieder der Distelfinken am Kopf, dessen scharlachrote Federn sich deutlich vom hellgefärbten Schnabel absetzen. Die Laute des Stieglitzes seien unverwechselbar: Am häufigsten ertöne ein helles, mehrsilbiges "stiglit", "didelit" oder "didlilit", das ihnen den deutschen Namen, Stieglitz, einbrachte.

Der Vorsitzende des LBV, Christoph Daniel werde am 8. Januar die Gäste an der Futterstelle, so der Beilte der Botanische Garten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg am Wochenende. Das Gelände ist derzeit wegen der Corona-Lage für den Publikumsverkehr geschlossen. In den vergangenen Jahren hatten Besucher die Gelegenheit, die unterschiedlichen Futtersysteme direkt zu beobachten.