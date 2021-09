Pandemie-Pumuckl jetzt auch auf Arabisch

München (epd). Das vom bayerischen Gesundheitsministerium herausgegebene Pumuckl-Magazin zu möglichen psychischen Folgen der Corona-Pandemie bei Kindern gibt es nun in fünf weiteren Sprachen. Er freue sich, so nun noch mehr Kinder und ihre Eltern in deren Muttersprache erreichen zu können, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag laut Mitteilung seines Ministeriums. Das gedruckte "MucklMAG" ist künftig auch in Arabisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch und Türkisch erhältlich.

Seit dem Start der Kampagne am 6. September seien 100.000 Hefte bestellt sowie 400.000 Exemplare an Apotheken und Kinderärzte versandt worden, hieß es. Eine zweite Auflage werde gerade nachgedruckt. In dem Heft will der kleine Kobold mit den roten Haaren seinen jungen Lesern spielerisch nahebringen, dass sie auch über negative Gefühle sprechen sollen.

Das "MucklMAG" besteht aus einem Kinderheft mit Pumuckl-Geschichten, in denen es vor allem um Gefühle und deren kindgerechter Verarbeitung geht - und einem Elternheft. Darin finden sich zum Beispiel Experteninterviews zum Thema Medienkonsum und psychische Gesundheit von Kindern sowie Kontaktdaten von Anlaufstellen und Hilfsangebote für Familien in belastenden Situationen. Die Inhalte im Kinderheft seien alle von Medizinern und Psychologen erdacht, begleitet und korrigiert worden.