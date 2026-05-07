Nürnberg (epd). Anlässlich des "Romani Resistance Day" am 16. Mai startet die Veranstaltungsreihe "Romani Voices: Kultur - Geschichte - Menschenrechte" bei der Stadt Nürnberg. Initiiert vom Inter-Kultur-Büro in Zusammenarbeit mit der neu gegründeten Interessengruppe "Roma Sinti Nürnberg" feiere die Reihe das Leben und die Kultur von Sinti und Roma, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Das Ziel sei es, Vorurteile abzubauen und eine nachhaltige Sensibilisierung gegen Antiziganismus zu fördern. Alle Veranstaltungen der Reihe sind kostenfrei.

Zum Auftakt findet am 16. Mai um 19 Uhr im Südpunkt ein Workshop zur Geschichte der Sinti und Roma sowie zu Menschenrechten und Formen des Widerstands gegen Antiziganismus statt. Im Gedenken an den Aufstand von Sinti und Roma im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau am 16. Mai 1944 verbinde die Künstlerin und Roma-Aktivistin Ivana Nikolić historische Bildung mit aktuellen Perspektiven. Es folgen unter anderem ein Puppentheater für Kinder am 17. Mai und eine Filmvorführung für Schulklassen am 24. Juli.

Bildungsarbeit gegen Antiziganismus

Die Initiative "Roma Sinti Nürnberg" besteht den Angaben zufolge aus lokalen Akteurinnen und Akteuren aus Kultur, Bildung und Zivilgesellschaft sowie Mitgliedern des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma. Langfristiges Ziel der Zusammenarbeit mit der Stadt sei es, die Sichtbarkeit von Sinti und Roma in der Stadt zu fördern sowie eigene Formate zu entwickeln und diese medial zu dokumentieren. "Gegen Antiziganismus braucht es kontinuierliche Bildungsarbeit, Räume für Begegnung und die konsequente Einbindung der Perspektiven von Sinti und Roma selbst", hieß es.