Rödelsee (epd). Der sechste Schwanberg-Pilgertag bildet die zentrale bayerische Veranstaltung zur diesjährigen ökumenischen Schöpfungszeit. Zum Pilgertag unter dem Motto "... wie weit die Erde ist" brechen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 26. September von zahlreichen Startorten rund um den Schwanberg auf, wie das Kloster Schwanberg am Donnerstag mitteilte. Die ökumenische Schöpfungszeit ist eine weltweite Aktion christlicher Kirchen vom 1. September bis zum 4. Oktober.

Das Programm des Schwanberg-Pilgertags richtet sich an Jugendliche, Erwachsene und Familien, die Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen können. Durch eine Kooperation mit der Blinden- und Gehörlosenseelsorge soll die Teilnahme auch Menschen mit Beeinträchtigungen offenstehen, hieß es. Insgesamt stehen 14 verschiedene Routen zur Auswahl, darunter neu eingerichtete Strecken ab Nürnberg und Rottendorf sowie Wege ab Kitzingen, Iphofen und Ochsenfurt.

Ökumenischer Gottesdienst im Schlosspark

Auf dem Berg findet um 16 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Schlosspark statt. Die Liturgie gestalten unter anderem Priorin Ursula Buske von der evangelischen Frauen-Communität Casteller Ring auf dem Schwanberg, der Würzburger Domkapitular Albin Krämer sowie die kirchlichen Umweltbeauftragten Christof Gawronski vom Bistum Würzburg und Wolfgang Schürger von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Eine Gebärdensprachdolmetscherin begleitet die Feier.

Anmeldungen für die Strecken und den Rücktransfer zu den Ausgangsbahnhöfen sind bis zum 18. September möglich.