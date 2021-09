Tausende Menschen in Bayern demonstrieren beim globalen Klimastreik

München, Nürnberg (epd). Tausende Menschen in Bayern haben sich am Freitag am globalen Klimastreik von "Fridays for Future" beteiligt. Am Münchner Königsplatz etwa seien mehr als 12.000 Demonstranten zusammengekommen, teilte die Polizei auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) mit. Die Veranstalter sprachen von 29.000 Teilnehmern. In Nürnberg haben sich laut Polizeiangaben auf der Wöhrder Wiese rund 2.000 Menschen versammelt und seien in die Stadt gezogen. Die Kundgebungen verlaufen laut Polizei soweit ruhig und friedlich.

Die Klimabewegung "Fridays for future" will nach eigenen Worten mit dem bundesweiten und globalen Klimastreik zwei Tage vor der Bundestagswahl den Druck auf die Parteien erhöhen, die Klimakrise ernst zu nehmen. Bundesweit waren mehrere Hunderte Demonstrationen angemeldet, bayernweit waren es mehrere Dutzend.