Kitzingen, Würzburg (epd). Zum Internationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar) wird Kitzingen und Würzburg mit verschiedenen Veranstaltungen an die Gräueltaten der Nazis erinnert. In Würzburg treffen sich Mitglieder der Unicef-Hochschulgruppe am Bahnhof in der Nähe des DenkOrt Deportationen, wie der Trägerverein des Mahnmals am Montag mitteilte. Nach einer kurzen Kundgebung werden die im ganzen Stadtgebiet verlegten Stolpersteine von NS-Opfern im Kinder- und Jugendalter gereinigt, um an ihr Schicksal zu erinnern, hieß es.

In Kitzingen laden verschiedene Gruppen und Vereine in die Alte Synagoge Kitzingen ein. Dort wird unter anderem das Filmporträt über Yonatan Dayan gezeigt, einem Handballspieler des Vereins "DJK Rimpar" aus der zweiten Handball-Bundesliga, der seit 2020 auch israelischer Nationalspieler ist. Das Filmporträt wurde von Schülerinnen und Schülern der Filmgruppe des Armin-Knab-Gymnasiums in Kitzingen erstellt. Außerdem ist die Alte Synagoge als Teil der bundesweiten Erinnerungsinitiative "Lichter gegen Dunkelheit" am späten Abend des 27. Januar voll erleuchtet.