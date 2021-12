Neuendettelsau, Ansbach (epd). Weihnachtsgeschenke für die Kinder und Jugendlichen in den Wohnheimen von Diakoneo in Neuendettelsau haben die Soldatinnen und Soldaten der US-Armee vom Standort Katterbach (Stadt Ansbach) gesammelt. Die Mitglieder der "12th Combat Aviation Brigade" und ihre Familien hätten Weihnachtsgeschenke in fünf großen Transportboxen für mehr als 10.000 US-Dollar (rund 8.000 Euro) übergeben, teilte das evangelische Sozialunternehmen mit. Die Soldatinnen und Soldaten unterstützen den Diakoneo-Kinderbereich bereits seit 2013. Das Motto der Aktion lautet "Gifts from the Griffins!" (zu deutsch: "Geschenke von den Greifen!"), der Greif ist das Wappentier der Hubschrauber-Brigade. Unter den Geschenken waren etwa Fahrräder, Plüschtiere oder auch Schultaschen, hieß es in der Diakoneo-Mitteilung.