Den Anfang macht die Nürnberger Vesperkirche in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche am 16. Januar. "Wir wollen in schlechten Zeiten nicht auf bessere warten", sagte Pfarrer Matthias Halbig dem Sonntagsblatt. Bis 20. Februar wird es täglich außer montags auf dem Platz vor der Kirche eine warme Mahlzeit für einen symbolischen Euro zum Mitnehmen geben. In den ersten zwei Wochen findet in den Gemeinderäumen der Kirche außerdem eine Impfaktion statt. Auch die Benefizkonzerte in Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Staatstheater können unter den aktuellen Corona-Hygienebestimmungen für Kulturveranstaltungen in der Kirche stattfinden.

Schweinfurt plant Bistro

In der Schweinfurter Gemeinde St. Johannis soll die "Vesperkirche Anders" vom 6. bis 20. Februar stattfinden. Geplant ist mittags eine warme Mahlzeit in Form eines Bistros vor der Kirche. Anfangs soll es einen geistlichen Impuls geben.

"Es wird sich mehr oder weniger symbolisch um die Vesperkirche handeln", beschreibt es Diakon Norbert Holzheid. Für die Vesperkirche gilt nach aktuellem Stand die 2G-Regelung, täglich sollen zwischen 60 und 100 Mahlzeiten ausgegeben werden:

"Wir warten aktuell noch auf die Genehmigung der Stadt und hoffen, dass es funktioniert."

Eine Vesperkirche unter besseren Bedingungen erhoffen sich die Diakonie und das Dekanat Memmingen. Dafür haben sie den Beginn der Vesperkirche auf den 13. März verschoben, erzählt Diakonie-Vorstand Stefan Gutermann auf epd-Nachfrage. Neben kulinarischen, kulturellen, Service- und Beratungsangeboten wolle man in diesem Jahr auch das Schwerpunktthema "Wohnen und Heimat" ins Programm aufnehmen. Ob und wie genau dieser Plan umgesetzt werden kann, wollen die Verantwortlichen am 25. Januar entscheiden.

Neufahrn und Würzburg wohl noch nicht

Die Vesperkirchen in Neufahrn und in Würzburg werden laut den Verantwortlichen in diesem Winter aufgrund der immer noch ernsten Pandemie-Situation wohl nicht stattfinden. "Wir haben auch nur eine kleine Kirche und könnten allein schon die nötigen Abstände nicht gewährleisten", sagt der Würzburger Thomaskirchen-Pfarrer Reinhard Fischer dem Sonntagsblatt. Die "MahlZeit" in Nürnberg Langwasser, die eigentlich am 30. Januar in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche starten sollte, wurde laut Pfarrerin Griet Petersen kurzfristig abgesagt, "weil wir auch die Sorge hatten, dass einfach niemand kommt."