Ebersberg, München (epd). Der Bayerische Rundfunk (BR) zeigt die Mystery-Serie über die weiße Geister-Frau aus dem Ebersberger Forst östlich von München. Zunächst als reines Internet-Format konzipiert, schafft die Produktion "Ebersberg" von Filmemacher Manuel Weiss es nun ins Hauptprogramm des Senders, wie der BR am Dienstag mitteilte. Die acht Folgen der zwei Staffeln werden am 5. Februar 2022 ab 0.50 Uhr zu sehen sein. Außerdem sind sie ab 3. Februar in der Mediathek abrufbar.

Die Legende, die wohl jeder in der oberbayerischen Gegend im Südosten der Landeshauptstadt kennt, besagt, dass eines nachts an der Hubertuskapelle eine Frau von einem Auto überfahren und liegen gelassen wurde. Seither spukt diese weiße Frau durch den den Ebersberger Forst. Filmemacher Weiss nahm diese Geschichte auf und drehte sie weiter: Was in seiner Serie als Abenteuer aus Neugierde beginnt, endet in einer Tragödie.