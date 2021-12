Windsbach (epd). Die Suche nach einer neuen Chorleitung beim renommierten Windsbacher Knabenchor kommt in die heiße Phase. Die neunköpfige Findungskommission befinde sich im Auswahlprozess, um noch vor Weihnachten vier geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt zu finden, teilte der Chor am Donnerstag mit. Insgesamt seien 25 Bewerbungen eingegangen.

"Wir sind mit der Bewerbungslage zufrieden", sagte Pfarrer Bernd Töpfer, Direktor des Windsbacher Internates und Leiter der Kommission. Die vier Personen, die es in die Endauswahl schaffen, sollen im Februar 2022 zu Probewochen nach Windsbach eingeladen werden. In dieser Zeit sollen sie mit dem Chor proben, Gespräche führen und sich in einem Chorkonzert und in einer Motette in der Nürnberger Lorenzkirche beweisen.

Die Chorleitung muss neu besetzt werden, weil der aktuelle Dirigent und Künstlerische Leiter des Chores, Martin Lehmann, im August 2022 als Kreuzkantor nach Dresden wechselt. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin soll die Arbeit im September aufnehmen. Der Windsbacher Knabenchor wurde vor 75 Jahren gegründet und zählt heute zur Spitze der deutschen Knabenchöre.