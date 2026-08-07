Straubing (epd). Unter dem Titel "Ein Trumm vom Paradies" laden die beiden evangelischen Kirchengemeinden in Straubing während des Gäubodenfestes zu einer gemeinsamen Predigtreihe ein. An vier Sonntagen zwischen dem 16. August und 6. September werden Motive des Volksfestes mit biblischen Themen verknüpft, heißt es auf der kirchlichen Internetseite. Die Reihe richte sich an Menschen "zwischen Bierzelt und Bibel". Das zweitgrößte Volksfest Bayerns mit 1,3 Millionen Besucherinnen und Besuchern beginnt an diesem Samstag (7. August) in Straubing und endet am 17. August.

Auftakt der Predigtreihe ist am 16. August um 9.30 Uhr in der Christuskirche. Pfarrerin Christine Rießbeck setzt sich mit unterschiedlichen Vorstellungen des Paradieses auseinander. Am 23. August um 10 Uhr geht es in der Versöhnungskirche um die Verbindung zwischen einer Wahrsagerin auf dem Volksfest und dem biblischen Streben nach Wahrheit.

Freifallturm - Angst und Kontrollverlust

Am 30. August widmet sich Pfarrer Frank Möwes um 9.30 Uhr in der Christuskirche der Symbolik von Essen und Trinken und geht der Frage nach, was "Die Maß Bier als Maß aller Dinge" mit dem menschlichen Leben verbindet. Den Abschluss bildet am 6. September um 10 Uhr in der Versöhnungskirche ein Gottesdienst mit Pfarrer Dirk Hartleben. Ausgehend vom Freifallturm, dem größten Fahrgeschäft auf dem Gäubodenfest, beschäftigt er sich mit der Faszination des freien Falls und deren Deutung aus christlicher Perspektive.