Das evangelische Würzburger Bildungszentrum Rudolf-Alexander-Schröder-Haus braucht eine neue theologische Leitung: Direktorin Anni Hentschel verlässt die Einrichtung und übernimmt ab 1. September an der Evangelischen Hochschule Freiburg die Professur "Theologie mit Schwerpunkt Neues Testament und Diakoniewissenschaft". Hentschel wird an diesem Sonntag (24. Juli) in einem Gottesdienst ab 14 Uhr in der St. Stephanskirche offiziell verabschiedet.

Hentschel sagte dem Sonntagsblatt, sie freue sich sehr auf ihre neue Aufgabe in Freiburg. Die gebürtige Bayreutherin hat in den vergangenen Jahren schon viel wissenschaftlich gearbeitet. Promoviert hat sie 2005 in Erlangen, seit 2016 war sie Lehrbeauftragte für Bibelwissenschaften an der Uni Würzburg, 2021 schloss sie ihre Habilitation an der Goethe-Uni in Frankfurt ab und ist dort auch Privatdozentin für Neues Testament. Sie wechselt nun in die badische Landeskirche.

Wie es mit der theologischen Leitungsstelle am Schröder-Haus in Würzburg weitergeht, ist noch nicht endgültig entschieden. Weil es sich bei der Direktorenstelle um eine überregional bedeutende Stelle in der evangelischen Erwachsenenbildungslandschaft in Bayern handelt, muss deren Wiederbesetzung auch vonseiten der Landeskirche neu bewilligt werden, erläuterte eine Sprecherin des Dekanats. Man rechne aber "ab Jahresbeginn wieder mit einer Besetzung" der Stelle.

Das Würzburger Bildungszentrum Rudolf-Alexander-Schröder-Haus liegt in direkter Nachbarschaft zur Dekanatskirche St. Stephan. Es wurde am 7. Juli 1963 eingeweiht, benannt ist es nach dem Dichter, Schriftsteller, Übersetzer, evangelischen Kirchenliedautor, Architekten und Maler Rudolf Alexander Schröder (1878-1962).