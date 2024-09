Instagram

Babyschlaf, Mental Load, Wutanfälle: 10 Instagram-Accounts für den Elternalltag, die wirklich weiterhelfen

Auf Instagram tummeln sich so viele Ratgeber-Profile für Eltern, dass es schnell in Stress ausartet, die Tipps zu filtern und zu erkennen, welche Seiten wirklich hilfreich sind. Redakteurin Larissa Launhardt hat deshalb eine Übersicht der Instagram-Profile erstellt, die ihr in ihrer Elternschaft wirklich gutgetan und weitergeholfen haben.

