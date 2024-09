Die bayerische Staatsregierung hat in dieser Woche einen Beschluss auf den Weg gebracht, der nicht nur fassungslos, sondern vor allem auch wütend macht. CSU und Freie Wähler verschließen mit ihrem Schnellschuss zu verpflichtenden Sprachtests in Kindergärten die Augen vor Fakten und betreiben Symbolpolitik auf dem Rücken kleiner Kinder und deren Familien – auch um Applaus vom politischen rechten Rand einzuheimsen.

Verpflichtende Sprachtests in Bayern

Der Plan: Ab März 2025 müssen alle Kinder in Bayern 1,5 Jahre vor ihrem Grundschulstart einen verpflichtenden Sprachtest machen.

"Kinder mit Defiziten", wie Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU) diejenigen bezeichnet, die durchfallen, sollen dann in speziellen Kindergärten gesammelt werden, die einen Vorkurs Deutsch anbieten (sofern sie nicht das Glück haben, dass ihr eigener dies tut).

Das betrifft insbesondere auch Kinder, die bislang keinen Kindergarten besucht haben, denn eine Kindergartenpflicht gibt es in Bayern – eigentlich – nicht.

Sprachdefizite ausgleichen – aber wie?

Nun spricht grundsätzlich überhaupt nichts dagegen, dass "Sprachdefizite ausgeglichen" werden sollten, da Kinder "sonst ihrer Startchancen beraubt" würden, wie Herrmann nach der Kabinettsitzung in München sagte. Ganz im Gegenteil: Es steht außer Frage, dass Deutschkenntnisse ein zentraler Aspekt von Integration und entscheidend dafür sind, dass Kinder dem Schulunterricht folgen können.

Doch jetzt kommt das Aber: Ein verpflichtender Sprachtest ist keine Förderung, sondern eine Diagnose. Verbunden mit einem Label, das Kindern aufgedrückt wird und sie sortiert in geeignet und ungeeignet. Eine Diagnose, hinter der in keiner Weise ein Plan steht. Nicht einmal das Konzept eines Plans.

Das ist nicht nur bedauerlich, sondern höchst fahrlässig, denn es sind vierjährige Kinder, über die hier bestimmt wird.

Ab März 2025 (in sechs Monaten!) sollen die bayerischen Grundschulen die ersten Sprachtests durchführen.

Wie die unterbesetzten Grundschulen die zusätzliche Arbeit stemmen sollen? Unklar.

Wie die unterbesetzten Kindergärten die Deutsch-Förderkurse stemmen sollen? Unklar.

Wie diese Tests aussehen sollen? Unklar.

Wie hoch der Schwierigkeitsgrad sein wird? Unklar.

Was Eltern machen sollen, in deren näherer Umgebung kein Vorkurs Deutsch angeboten wird? Unklar.

Welche Auswirkungen es auf Kinder hat, wenn sie als "nicht gut genug" aussortiert werden und unter Umständen ihren Kindergarten, den sie seit zwei Jahren besuchen und wo ihre Freunde sind, verlassen müssen, um sich für ein Jahr in einen neuen einzugewöhnen? Anscheinend egal.

Was passiert, wenn Kinder den Sprachtest nicht besuchen? Ist natürlich schon klar – ein Bußgeld wird erhoben.

Die eigentlichen Probleme

Laut Grünen und SPD im bayerischen Landtag ist das Angebot an Vorkursen von 2020 bis 2023 um 15 Prozent zurückgegangen. 18.800 Erzieher*innen fehlen derzeit in bayerischen Kindertagesstätten. Das Kultusministerium in Bayern teilte am 6. September mit, dass für dieses Schuljahr an den staatlichen Grund- und Mittelschulen noch 850 Vollzeitstellen unbesetzt sind.

Dass Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seine Regierung die Fakten nicht kennen, ist unwahrscheinlich – wahrscheinlicher ist, dass CSU und Freie Wähler sie bewusst ignorieren, um Applaus einzuheimsen für ihren Schnellschuss-Beschluss, der vermeintlich dafür sorgt, dass jede*r Deutsch lernt.

Expert*innen sind klar gegen den Beschluss

Sowohl der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) als auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sprechen über die verpflichtenden Sprachtests ein vernichtendes Urteil aus.

BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann warnte bereits im Juli im "BR" davor, dass es jetzt schon zu wenig Deutsch-Vorkurse gebe und diese häufig nicht einmal von ausgebildeten Lehrer*innen durchgeführt würden.

Es brauche zwar frühzeitige Diagnostik, doch "wir können uns in keinster Weise vorstellen, wer dann nach der Diagnose die Förderung durchführen solle."

Mit Blick auf den Personalnotstand sagte sie: "Wenn wir dann niemand haben, pfeifen wir auf die Diagnose."

Es fehle also nicht nur an Qualität, sondern auch an Quantität. Fleischmann wirf Ministerpräsident Söder außerdem vor, es sich leicht zu machen: "Und wo ist der nächste Schritt?" Auch den Fokus auf die Sprache kritisierte sie, Viereinhalbjährige hätten auch in anderen Bereichen Förderbedarf wie bei psychischen oder motorischen Störungen: "Die sollten wir auch aufholen und nicht nur die Sprachdefizite."

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wandte sich bereits im Februar in einem offenen Brief direkt an das bayerische Sozial- und Kultusministerium und schrieb:

"Diesen verpflichtenden Sprachtests erteilen wir eine klare Absage! Im Hinblick auf die in Bayern bereits vorhandenen Gegebenheiten, im Zuge derer die Förderung der Kinder im Kindergarten in speziell zu diesem Zweck etablierten Vorkursen bereits systematisch erfolgt, bringen Sprachtests keine Vorteile mit sich. Vielmehr würden diese ohnehin knappe Ressourcen weiter belasten und für die betroffenen Kinder starke emotionale Belastungen und Stress bedeuten."

Verpflichtende Sprachtests brächten nichts außer Ressourcen- und Zeitverschwendung.

Hilger Uhlenbrock von der GEW äußerte im "BR" außerdem die Sorge, dass "letztendlich einfach wieder Kinder aussortiert werden", obwohl sich der Freistaat mit dem Thema Inklusion schmücken würde.

Fehlbeschluss der bayerischen Staatsregierung

Die bayerische Staatsregierung gaukelt mit ihrem Beschluss verpflichtender Sprachtests vor, Kinder fördern zu wollen. Dabei geht es CSU und Freien Wählern lediglich darum, im Zuge der sich weiter verschärfenden Migrationsdebatte Härte zu demonstrieren, indem sie Kinder mit Sprachdefiziten einen Problem-Stempel aufdrückt und sie völlig ohne Plan zur Nachhilfe zusammen scheucht.

Das ist weder christlich noch sozial. Und ausbaden müssen diesen Fehlbeschluss am Ende nicht nur die völlig überlasteten Lehrer*innen und Erzieher*innen, sondern vor allem die Kinder.