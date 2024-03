Interview mit Andreas Stahl

Theologe Stahl über Missbrauchsstudie: "Kirche muss sich mit der theologischen Dimension der Krise auseinandersetzen"

Seit der ForuM-Studie im Januar steht der Missbrauch in der evangelischen Kirche im Fokus. Andreas Stahl, Pfarrer in Augsburg, hat seine Doktorarbeit über traumasensible Seelsorge geschrieben. Jetzt widmet er sich einem Habilitationsprojekt zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche.

Lesezeit: 9 Minuten

9 Minuten