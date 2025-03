Frankfurter Schule

Religion als Garant der Menschenwürde: Vor 50 Jahren starb der Sozialphilosoph Max Horkheimer

Er war skeptisch gegenüber allen weltanschaulichen Festlegungen und revolutionierte die Sozialwissenschaften. In seinen späten Jahren sah er die Religion als Garant der Menschenwürde. Vor 50 Jahren, am 7. Juli 1973, starb Max Horkheimer in Nürnberg.

Lesezeit: 3 Minuten

