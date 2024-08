Tanja Brandl-Götz im Interview

Bayerns Staatsregierung plant Sprachteste für Kita-Kinder – Pädagogikprofessorin urteilt vernichtend

Tanja Brandl-Götz, Leiterin des Studiengangs Pädagogik der Kindheit an der Evangelischen Hochschule Nürnberg (EVHN) sieht in den geplanten Deutschtests für Kita-Kinder einen "ganz großen Rückschritt in der Bildungspolitik".

