Fast alle Museen begeistern ihre Besucher - In Bayern erreicht eine Nürnberger Einrichtung die besten Werte

Ganz vorne im Ranking liegt das Historische Straßenbahndepot St. Peter in Nürnberg auf Platz zwei.

Spitzenreiter ist das Mercedes Benz Museum in Stuttgart mit 4,8 Sternen als Durchschnitt von 25.166 Bewertungen. Am Mercedes-Museum lobten die Besucher vor allem „die gelungene Verknüpfung der Autogeschichte mit historischen Ereignissen“, heißt es in dem Bericht.

Top-Plätze

Auf Platz drei folgen punktgleich das Feldbahnmuseum in Frankfurt und das Miele Museum in Gütersloh. Die Besucher loben bei diesen Museen besonders die aufmerksamen ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Nähe zur Alltagserfahrung.

Technik besetzt die Spitze in der Museumslandschaft. Das am besten bewertete Kunstmuseum steht auf Platz acht der Liste: das Dresdner Residenzschloss. Auf Platz neun folgt die Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister im Zwinger.

Die Klassiker Städel in Frankfurt, Alte Pinakothek in München und Alte Nationalgalerie in Berlin belegen die Plätze 31 bis 33. Dazwischen sind unter anderem Museen zur jüngeren Geschichte wie das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig auf Platz 16 oder das Haus der Geschichte in Bonn auf Platz 30.

Schlechteste Bewertung

Die schlechteste Bewertung erhielt das Berliner Mauermuseum am Checkpoint Charlie mit 3,8 Sternen bei 2.715 Bewertungen. Besucher kritisierten unter anderem das veraltete Konzept und die zu langen Texte zwischen den Ausstellungsstücken, heißt es in der Übersicht.

Auf dem vorletzten Platz liegt das Kindermuseum München, auf dem drittletzten das Deutsche Museum in Bonn, das von vielen Bewertenden als ungepflegt bezeichnet wurde. Häufigster Kritikpunkt bei den Schlusslichtern des Rankings sei der zu hohe Eintrittspreis im Verhältnis zum Gebotenen.

Insgesamt aber lagen die Museen in der Besuchergunst höher als die anderen von der Plattform untersuchten Freizeitattraktionen, seien es Kinos, Freibäder, Freizeitparks, Thermen, Stadien, Weihnachtsmärkte oder Zoos. Selbst weniger gut bewertete Museen kamen auf mindestens 3,8 Sterne und nahezu 99 Prozent aller Museen hatten einen Wert von mindestens vier Sternen.