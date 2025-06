"YOUCAT-Bibel: Jugendbibel der Katholischen Kirche mit dem Text der revidierten Einheitsübersetzung 2017", Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2017.

6) Volxbibel

Wohl kaum eine moderne Bibelübersetzung hat in den vergangenen Jahren so viel Bekanntheit erlangt wie die Volxbibel – die Bestseller-Bibel in Alltagssprache von Jugendlichen. Und die Volxbibel wird ständig weiterentwickelt: Im Volxbibel-Wiki können alle Internetnutzer Änderungsvorschläge machen, die nach theologischer Prüfung in die nächste Druckausgabe miteinfließen. Hier findet man keine religiösen Fachbegriffe und viele Erzählungen sind in die heutige Zeit übertragen:

"Alles fing damit an, dass Gott das ganze Universum gemacht hat. Er bastelte das riesige Weltall zusammen und mittendrin die Erde. Auf der Erde war noch nichts los. Überall war totales Chaos. Es war stockdunkel, alles stand unter Wasser, und es gab noch kein Licht. Aber Gottes Geist, seine besondere Kraft, war da und schwebte über dem Wasser. Und dann machte Gott eine Ansage: „Jetzt soll erst mal Licht angehen!“ Und „bang“, es passierte sofort! Plötzlich war es überall hell! Und Gott fand das Licht total cool!"

1. Mose 1 aus der aktuellen Volxbibel-Version 4.0 von Martin Dreyer, "Die Volxbibel: Altes und Neues Testament", Pattloch Verlag, München 2014.