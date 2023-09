Ausstellung auf dem neusten Stand der Zeit

Technisch und museumspädagogisch präsentiert sich die Schau, die das Institut für Zeitgeschichte konzipiert hat, auf dem neuesten Stand. Jedes Kapitel wird durch ein "Schlüssel-Exponat" markiert - vom Hitler-Sammelbildchen-Album bis zur riesigen Landkarte, mit deren Hilfe Hitler Krieg führte.

Der Boden ist mit einem Leitsystem für blinde Menschen ausgestattet, viele Vitrinen sind mit Braille-Schrift versehen. Ein Media-Guide präsentiert - als App oder als Leihgerät - Zusatzinformationen und Hörbeispiele in verschiedenen Sprachen.

Inklusion mitgedacht

Inklusion ist am heutigen Obersalzberg mitgedacht: Das gesamte Gebäude ist barrierefrei und den Audioguide gibt es auch in leichter Sprache, mit Zusatzinfos für blinde und demnächst auch als Video in Gebärdensprache für gehörlose Menschen. Besonders stolz sind Leiter Sven Keller und sein Team auf den digitalen Medientisch im ersten Teil: An ihm lassen sich durch Wischen, Ziehen, Klicken die Propagandafotos, die Hitler am Obersalzberg als volksnahen Privatmann zeigten, in ihre Einzelteile zerlegen.

Das widerlegt den Mythos vom "Schnappschuss": "Wir können an diesem Tisch beweisen, wie die Fotos inszeniert und wo sie retuschiert wurden", sagt Keller.

Mehr Platz bekommt das Bildungsangebot für Schulklassen, Studierende und Wissbegierige: Das alte Ausstellungshaus wurde dafür umgerüstet, künftig stehen vier Räume für Workshops zur Verfügung. Das ist ganz im Sinn von Doku-Leiter Keller: "Je mehr Öffentlichkeit der Ort bekommt, desto weniger Platz ist für irgendwelche Umtriebe."

Den historischen Ort der Berghof-Ruinen oder die NS-Geschichte des Obersalzbergs zu verstecken, sei schon in den 1950er-Jahren zum Scheitern verurteilt gewesen. "Die Menschen wissen, dass hier was war - also muss man ihnen zeigen, was genau es war", sagt Keller. Dafür sorgt die Dokumentation Obersalzberg mit ihren hellen Strahlern ab sofort.