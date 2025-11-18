Sie nennen es Aktivrente. Ich nenne es "Halt durch, bis du umfällst". Die Regierung will, dass Menschen über das Rentenalter hinaus weiterarbeiten – mit bis zu 2000 Euro steuerfreiem Zuverdienst.

Ein Geschenk, sagen sie. Nur: Für wen? Für den Dachdecker mit kaputtem Rücken? Für die Pflegekraft, die nachts Betten wuchtet? Für den Handwerker, der seit Jahrzehnten um vier Uhr früh aufsteht? Wohl kaum. Das Bonusmodell lohnt sich vor allem für jene, die ohnehin besser verdienen und länger gesund bleiben. Aktivrente: Wenn die Rente rennt, aber der Rücken nicht.

Altersarmut heißt jetzt Eigenverantwortung

Politiker sprechen gern von "Freiwilligkeit". Klingt schön, in der Theorie. In der Praxis ist es Druck in freundlicher Verpackung. Wer es sich leisten kann, hört früher auf. Wer es sich nicht leisten kann, soll die Lücke mit "Aktivität" schließen. Früher hieß das Altersarmut, heute heißt es Eigenverantwortung.

Selbstständige trifft es ähnlich, nur spricht seltener jemand darüber. Wer einen Handwerksbetrieb führt, teilt seine Zeit nicht frei ein, sondern arbeitet, wenn Aufträge und Personal es verlangen. Viele rackern länger, weil sie gar nicht anders können. Und am Ende steht da die private Vorsorge, die so verheißungsvoll klang: Riester, Rürup, was auch immer. Jahrzehntelang eingezahlt – und dann merkt man: Der Staat hat gefördert, die Anbieter haben verdient, und man selbst kämpft mit Kleingedrucktem, Kosten und enttäuschenden Erträgen.

Rentenreform klingt nach Aufbruch, ist aber häufig ein Placebo. Man stopft Löcher mit Schlagworten: Haltelinie, Nachhaltigkeitsfaktor, Flexirente bei der sich am Ende ausschließlich der Rücken biegt. Ehrlicher wäre: Das System ist überfordert. Wir werden älter, aber nicht gleichermaßen gesund. Wir arbeiten länger, aber nicht fair verteilt.

Länger arbeiten ist kein Win-win, sondern delegiert Verantwortung ans Individuum

Das Rentenniveau soll bei 48 Prozent bleiben. Angeblich. Real sinkt die Kaufkraft, wenn Lebenshaltung, Mieten, Pflege und Energie teurer werden. Wer nicht verbeamtet ist oder Vermögen hat, schaut schnell alt aus. Private Renten können Lücken mildern, ersetzen sie aber selten. Es hilft wenig, wenn am Ende vor allem das Gefühl bleibt, "alles richtig gemacht" zu haben – nur dass es nicht reicht.

Das wirklich Bittere: "Länger arbeiten" wird als Win-win verkauft. In Wahrheit ist es ein Verschiebebahnhof. Verantwortung wird ans Individuum delegiert, weil man kollektiv nichts ändern will. Arbeit soll effizienter und digitaler werden, doch am Ende zählt der Mensch, der die Kiste hebt, die Patientin lagert, die Maschine wartet. Ich werde schließlich auch nicht jünger, und meine Bandscheiben nicht neuer.

Echte Reform hieße: Arbeit so gestalten, dass man sie mit Mitte 60 noch tragen kann. Erstens durch bessere Bedingungen: gesunde Schichtpläne, weniger Überstunden, vernünftige Personaldecken. Zweitens durch echte Prävention: altersgerechte Arbeitsplätze, Gesundheitsbudgets, breit verfügbare Weiterbildung. Drittens durch ein Rentenrecht, das Lebensleistung abbildet: Wer mit 17 angefangen hat und 45 Jahre voll hat, muss ohne Abschläge raus können. Wer später ins Berufsleben kam, kann freiwillig länger – nicht aus Not, sondern aus eigener Entscheidung.

Dazu gehört Ehrlichkeit bei der Finanzierung. Ein stabiles Rentenniveau kostet. Entweder über Beiträge, Steuern oder längere Erwerbszeiten. Also bitte keine Nebelkerzen mehr. Wenn die Gesellschaft beschließt, Alterssicherung nicht vom Börsenglück abhängig zu machen, dann muss sie sie solide finanzieren. Und wenn private Vorsorge gefordert wird, dann transparent, günstig, verlässlich – mit klaren Kostenobergrenzen, verständlichen Produkten und echten Renditechancen statt Broschürenlyrik.

Wer Fachkräfte will, muss Zuwanderung beschleunigen

Selbstständige brauchen besondere Beachtung. Viele zahlen unregelmäßig ein, tragen Risiken allein und haben keine Arbeitgeberzuschüsse. Wer Betriebe führt, bildet aus, investiert, steht im Wettbewerb. Für diese Gruppe braucht es unbürokratische Basissicherung, flexible Nachzahlungsmodelle, Schutz in Krisen und steuerlich faire Instrumente, statt Formularlabyrinthen, die Zeit fressen, die man nicht hat.

Auch Migration, Qualifizierung und Familienpolitik gehören dazu. Wer Fachkräfte will, muss Zuwanderung beschleunigen, Abschlüsse anerkennen, Sprachkurse und Kinderbetreuung sichern. Nur wenn Arbeit und Leben zusammengehen, bleiben Menschen im Beruf – auch jenseits der 60.

Am Ende wird sich zeigen: Nicht die Älteren müssen länger schaffen – die Politik muss genauer rechnen und die Arbeitswelt so umbauen, dass sie Menschen nicht verbraucht. Wir als Gesellschaft entscheiden, ob die letzten fitten Jahre im Blaumann oder im Leben verbracht werden. Reformen dürfen vieles, aber nicht die Wirklichkeit vergessen. Denn dort, weit weg von Begründungen und Pressekonferenzen, läuft der eigentliche Stresstest: jeden Morgen um vier, auf der Leiter, am Pflegebett, in der Werkhalle.