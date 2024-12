Auf den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Magdeburg ist ein mutmaßlicher Anschlag verübt worden. Ein Auto ist am Abend in die Menschenmenge auf dem Alten Markt gefahren. Dabei sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Eines der Opfer soll ein Kleinkind sein. Zahlreiche weitere Personen wurden verletzt und schwerverletzt.

Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) sagte, der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Es handle sich um einen 50-jährigen Mann, der in Saudi-Arabien geboren wurde. Er sei im Jahr 2006 erstmals nach Deutschland eingereist. Der Mann habe einen unbefristeten Aufenthaltstitel gehabt und sei zuletzt als Arzt in Bernburg in Sachsen-Anhalt tätig gewesen.

Der Täter: Islamkritiker und AfD-Fan

Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist noch unklar. Ein islamistischer Hintergrund ist fast ausgeschlossen: Der Mann hatte sich in sozialen Netzwerken als "aggressivsten Islamkritiker" bezeichnet, laut Medienberichten ist er Ex-Muslim.

In weiteren Postings hatte er Sympathien für die AfD geäußert. Deutschland wolle Europa "islamisieren", hatte er auch behauptet.

Was den offenbar rechtsextremen Mann dazu bewogen hat, einen Weihnachtsmarkt zu attackieren, ist bisher nicht bekannt.

Kirchen drücken Anteilnahme aus

Die beiden großen Kirchen haben nach dem Anschlag ihre Anteilnahme ausgedrückt. "Der menschenverachtende Anschlag von Magdeburg macht uns fassungslos", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, und des Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, am Samstag.

"Unsere Gedanken und Gebete sind in diesen Stunden in Magdeburg."

Das Entsetzen, die Trauer und die Anteilnahme empfänden derzeit viele Menschen in ganz Deutschland und weltweit. Man trauere mit den Angehörigen der Opfer des furchtbaren Angriffs und bete für die Verletzten und die Verstorbenen sowie für deren Angehörige, die um ihre Liebsten bangten, hieß es weiter.

"So viele unschuldige Menschen sind dieser sinnlosen Gewalt unmittelbar vor dem Weihnachtsfest zum Opfer gefallen."

Die Magdeburger Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) sagte, an der Johanniskirche, die unmittelbar am Tatort liegt, sei ein Gedenkort eingerichtet worden. Am Samstagabend soll zudem um 19 Uhr ein Gedenkgottesdienst im Magdeburger Dom mit dem mitteldeutschen evangelischen Landesbischof Friedrich Kramer und dem katholischen Bischof Gerhard Feige stattfinden.