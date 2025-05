Geschichte vermitteln aus der Graswurzelperspektive heraus

Vor 500 Jahren waren die heutigen Regionen Oberschwaben und Allgäu noch Teil eines herrschaftlichen Flickenteppichs, als nahe des heutigen Bauernhaus-Museums in Wolfegg Weltgeschichte geschrieben wurde: In Weißenau, Weingarten, Wurzach, Leutkirch oder Kißlegg erhoben sich 1525 die Bauern gegen ihre Herren, forderten neben wirtschaftlichen Erleichterungen auch soziale Reformen und besetzten Klöster und Burgen. Die Sonderausstellung "1525 – Bauernkrieg in Oberschwaben" erinnert bis zum 11. November 2026 an die Ereignisse in dieser Region.

Das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg ist ein 1978 eröffnetes Freilichtmuseum des Landkreises Ravensburg (Baden-Württemberg), das auf über 15 Hektar Fläche historische Gebäude zeigt, die das Leben und Arbeiten vergangener Zeiten veranschaulichen. Ausstellungsort ist die historische Zehntscheuer des Klosters Weißenau – eine Zeitzeugin, die in der Chronik der Ereignisse von Abt Murer abgebildet ist und die an neuem Ort des Freilandmuseums wieder aufgebaut wurde. Die Scheune, die einst der Abgabe des Kirchenzehnts diente, spielt eine wichtige Rolle in den dramatischen Ereignissen des Bauernkriegs, wurde sie doch ebenso wie das Kloster Weißenau­ geplündert und besetzt.

"Wir haben versucht, die Graswurzelperspektive einzunehmen, was nicht so einfach ist, weil es wenige schriftliche oder anderweitige visuelle Zeugnisse von Seiten der Bauern gibt", erklärt Museumsleiterin Tanja Kreutzer. Dieser Situation bewusst, habe man dennoch versucht, mithilfe von Schauwänden, Hörstationen sowie einiger Nachbauten sowie Originale von Werkzeugen oder Waffen das Bild des Bauern von außen anhand der Schrift- und Bildquellen heraus zu destillieren.

Die Ausstellung ist in vier Kapitel gegliedert. Anhand konkreter Personen aus der Region werden die die Bedingungen der Leibeigenschaft und des Lehenswesens, die Organisation in den Dörfern und Gemeinden sowie die bäuerlichen Besitz- und Lebensverhältnisse zum Beginn der Frühen Neuzeit erklärt. Thematisiert werden die zunehmende herrschaftliche Willkür und der Einfluss der Reformation sowie das Vorbild der Schweizer Eidgenossenschaft für die aufständischen Bauern. Von der Gründung der Christlichen Vereinigung und den "Zwölf Artikeln" über den Heereszug des Schwäbischen Bunds bis zum Weingartner Vertrag und seinen Folgen vollzieht wird die Entwicklung des Bauernkriegs deutlich. Ergänzt wird die Schau durch archäologische Funde der Auseinandersetzungen aus dem Bad Waldseer Stadtsee.

In fiktiven Texten kommen authentische Personen zu Wort: die Lehensbäuerin des Klosters Weißenau, Anna Dannerin, der Hauptmann der "Freien auf Leutkircher Heide" Michel Heus von Haselburg, einer der Räte des Kißlegger Haufens Hans Knüttel, Pfarrer Florian Greisel, der Anführer des Unterallgäuer Haufens in der Schlacht bei Wurzach und Hans Würth, ein Unterzeichner des Weingartner Vertrags sind nur einige der Protagonisten dieser Erzählung. Teilweise bringen die Hörtexte historische Schriftquellen zum Sprechen, wie beispielsweise die achtzehn Artikel des Beschwerdebriefs der Kißlegger Bauern an ihren Herrn Wolf von Schellenberg – quasi ein Vorläufer der "Memminger Artikel" – oder einen Brief des Truchsess Georg III. von Waldburg an seine Lehensbauern.

Nicht in der "historischen Wissenschaft stecken bleiben"

Auch die Museumsgäste bezieht die Ausstellung aktiv mit ein. Das beginnt schon, wenn man die Treppen hinauf in den Schauraum erklimmt und man mit Fragen wie dem eigenen Freiheitsbegriff konfrontiert wird. "Im Idealfall ist es so, dass unsere Gäste beim Hochgehen sich die Frage stellen, vielleicht eine Antwort formulieren und beim Runtergehen eine andere Antwort haben", meint Kreutzer. Man wolle "nicht in der historischen Wissenschaft stecken bleiben", sondern die Besucher mitnehmen. Im umfangreichen Begleitprogramm finden sich daher auch Angebote für Schulklassen, und zwar schon ab der fünften Jahrgangsstufe.

Anhand von Karten kann man nicht nur den Verlauf des Bauernkriegs im gesamten Heiligen Römischen Reich nachvollziehen, sondern auch entdecken, zu welcher Herrschaft der eigene Heimatort vor 500 Jahren gehörte und wie die Besitzverhältnisse der Lehensbauern des Klosters Weingarten um 1525 aussahen.

Breiten Raum nehmen Darstellungen der tief religiösen Gesellschaft des Spätmittelalters und die Rolle der Kirche ein. Diese wird in marodem Zustand gezeigt, da im geistlichen Stand Geldgier, Prunksucht und eine unchristliche Lebensweise weit verbreitet seien. Neben Martin Luther wird in Wolfegg auch auf Ulrich Zwingli verwiesen, dessen Lehren nicht nur auf eine Reformation der Kirche zielten, sondern auch über gesellschaftspolitische Sprengkraft verfügten, da seiner Meinung nach Gesetzgebung und politische Ordnung der Obrigkeit mit der "Göttlichen Gerechtigkeit" übereinstimmen müssten. In Memmingen, Kempten, Leutkirch und anderen Reichsstädten legten Pfarrer und Laienprediger die Bibel in seinem Sinne aus.