Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und das katholische Erzbistum Berlin haben die Bewohner der Hauptstadt zum Wählen aufgerufen. "Unterstützen Sie diejenigen politischen Kräfte, die Zusammenhalt fördern, statt Menschengruppen gegeneinander auszuspielen", teilten die beiden Kirchen mit. Die Wahlberechtigten sollten denjenigen ihre Stimme geben, "die sich uneingeschränkt zur Würde jedes und jeder Einzelnen bekennen und danach handeln".
Demokratie sei eine große Errungenschaft, die durch die Kraft vieler Menschen erreicht wurde, hieß es weiter. Die Kirchen würden für eine "freie, weltoffene, vielfältige und demokratische Gesellschaft" eintreten. Nur diese garantiere, "dass wir in unserer Unterschiedlichkeit in Freiheit und in Frieden miteinander leben können".