Bei allem Ringen um eine bessere Lösung in Sachfragen müsse im Mittelpunkt immer der Mensch stehen, erklärten die Kirchen. Sie appellierten auch an die jungen Menschen ab 16, die erstmals wahlberechtigt sind: "Gestalten Sie Ihre eigene Zukunft mit!" In Berlin werden am 20. September das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt.

Der Aufruf wurde vom evangelischen Bischof Christian Stäblein und dem Präses der Landessynode der EKBO, Harald Geywitz, sowie dem katholischen Erzbischof Heiner Koch und der Vorsitzenden des Diözesanrats, Karlies Abmeier, unterzeichnet.

Stäblein will "Feinde der Demokratie" klar benennen

Freiheitliche Werte würden aktuell immer mehr herausgefordert, sagte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Es gebe "einen Widerstreit zwischen einer liberalen und einer autoritär verfassten Demokratie". Deshalb sei es wichtig, "Feinde der Demokratie" mit klaren Worten zu benennen.

Durch den Erfolg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sieht Stäblein auch das gesellschaftliche Fundament und das "Fundament christlicher Werte" bedroht. Dieses bestehe in einem Zusammenleben, "in dem die Würde eines jeden und einer jeden in gleicher Weise zählt". Das Wahlergebnis von Sachsen-Anhalt, wo mit Havelberg auch eine zur Berliner Landeskirche gehörende Gemeinde liegt, habe ihn "nicht überrascht, aber sehr erschrocken", sagte Stäblein. In Bezug auf Berlin müsse nun die Frage gestellt werden, wie die Demokratie gestärkt werden könne.