Wie könnte sich die Gesellschaft denn Ihrer Meinung nach mehr für die Rechte und Anerkennung der Sinti und Roma einsetzen?

Es beginnt mit der Auseinandersetzung mit der Geschichte. Viele wissen nicht, dass neben sechs Millionen ermordeten Juden auch bis zu einer halben Million Sinti und Roma und noch weitere Gruppen Opfer des Holocaust wurden. Wissen und Aufklärung sind entscheidend.

In meinen Seminaren höre ich dann öfters mal:

"Da ist ja nichts dabei, wenn ich das Z-Wort benutze. Ich mein es doch nicht böse."

Aber das ist eine diskriminierende Fremdbezeichnung mit einer belastenden Geschichte. Genauso wie man heute das N-Wort nicht mehr benutzt, sollte auch hier Sensibilität herrschen.

Fehlt einfach die Aufmerksamkeit für das Thema?

Definitiv. Immer wieder höre ich: "Ist es wirklich so schlimm?" Ja, es ist sogar schlimmer, als viele sich vorstellen können. Besonders deutlich wurde das im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, als geflüchtete Roma massiver Diskriminierung ausgesetzt waren. Hier bei uns in Deutschland, massiv auch hier in Bayern. Das hat uns 40, 50 Jahre zurückgeworfen. Und offener Antiziganismus war wieder sichtbar und alltäglich.

Vor kurzem waren die Bundestagswahlen. Glauben Sie mit Blick auf die Wahlergebnisse, dass sich da was verändern könnte? Welche Erwartungen haben Sie denn an die neue Regierung?

Es gibt Befürchtungen, dass das Amt des Beauftragten gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma, welches im Moment von Dr. Mehmet Daimagüler ausgefüllt wird, abgeschafft wird oder an Bedeutung verliert. In der Community der Sinti und Roma herrscht Sorge über den politischen Rechtsruck. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Holocaust-Überlebenden Hugo Höllenreiner, der mir sagte, dass ihn das Erstarken rechter Parteien wieder schlecht schlafen lässt. Das zeigt, wie tief die Angst sitzt.

Der Bundeshaushalt sowie der Landeshaushalt unterstützen aktuell den Landesverband Deutscher Sinti und Roma. Erst 2023 wurde der Zuschuss durch Bayern um rund 230.000 Euro erhöht – befürchten Sie eine Kürzung oder gar Streichung der Gelder im Hinblick auf die Wahlergebnisse?

Ich glaube nicht, dass Gedenkprojekte betroffen sein werden, da hier parteiübergreifend Konsens besteht. Aber bei aktuellen Herausforderungen, etwa bei der Unterstützung geflüchteter Roma oder in Schulen, Ämtern usw….., da wird oft weggeschaut.

Was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen?

Neue Bilder in den Köpfen, mehr Wissen über Geschichte und gelebte Realitäten. Es muss darum gehen, gesellschaftliche Strukturen so zu verändern, dass Menschen nicht mehr von vornherein benachteiligt sind.

Ein Sinto sagte mir einmal: "Man müsste Sinti und Roma 20 Jahre lang bevorzugen, um ein Angleichen zu ermöglichen." Das klingt radikal, zeigt aber, wie tief die Ungleichheit sitzt. Solange Name, Herkunft oder Adresse über Lebenschancen entscheiden, gibt es keine Chancengleichheit. Das müssen wir ändern.

Herr Burger, vielen Dank für das Gespräch.