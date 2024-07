Der 23-jährige Malte Scholz ist in seinem Amt als Vorsitzender der Landesjugendkammer der Evangelischen Jugend in Bayern (EJB) bestätigt worden. Der Student aus dem Dekanat Neustadt an der Aisch wurde am Wochenende einstimmig wiedergewählt, wie die EJB am Montag mitteilte. Seine Stellvertreterin ist die 24-jährige Annabel Baumgardt aus dem Dekanat Altdorf. Die Landesjugendkammer ist das höchste Entscheidungsgremium der EJB. Sie berät die kirchenleitenden Organe in Grundsatzfragen der Jugendarbeit und vertritt die gemeinsamen Belange der evangelischen Jugendarbeit gegenüber der Öffentlichkeit.

Bereits im Juni 2023 hatte Scholz den Vorsitz der Landesjugendkammer von seiner Vorgängerin Katrin Vogelmann übernommen. Nun wird der Student des Managements von Sozial- und Gesundheitsbetrieben den evangelischen Jugendverband die nächsten drei Jahre ehrenamtlich anführen.

Die Landesjugendkammer hatte sich am Wochenende neu konstituiert. Der Jugendverband befinde sich gerade mitten in einem Veränderungsprozess, mit dem Ziel, das Profil evangelischer Jugendarbeit zu fördern, um zukunftsfähig zu werden, sagte Scholz. Er wünsche sich, "dass wir als Jugendverband weiterhin treibende Innovationskraft in der Landeskirche bleiben und unsere Themen, wie Queer, Klimaschutz, Geschlechtergerechtigkeit und auch Beteiligung weiterhin einfordern". Die Weitergabe des Glaubens an die nächste Generation müsse Schwerpunkt des kirchlichen Handelns sein, so der EJB-Vorsitzende. Gerade in Krisenzeiten brauche es gut ausgestattete Jugendverbände, die sich für die Belange junger Menschen einsetzten und ihnen Zukunftshoffnung gäben.

In ihrem ersten Beschluss verpflichtet sich die neue Landesjugendkammer, dem Schutz vor und dem richtigen Umgang mit sexualisierter Gewalt Priorität einzuräumen. Mitarbeitende in der Landesjugendkammer und in den anderen landesweiten Gremien der EJB sollten spätestens innerhalb eines Jahres nach Amtsantritt Basisschulungen zu dem Thema wahrnehmen.