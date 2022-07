Wann hat man es geschafft?

Genau das wollen auch die Integreater sein: Vorbilder. Nicht umsonst lautet das Motto des Vereins "Wenn wir es geschafft haben, dann schafft ihr es auch!" Aber wann hat man es eigentlich "geschafft"? Das Ziel müsse nicht immer ein Studium sein, sagt Mert. Am wichtigsten sei es, etwas abzuschließen, mit dem man zufrieden ist und worauf man stolz sei und sich aus traditionellen Mustern und Rollenbildern befreien könne.

Auch Sexismus sei ein großes Thema, erklären die Integreater. So würden vor allem Frauen mit Migrationshintergrund oft stark unterschätzt. Umso besser, wenn man mit Frauen wie Anh ins Gespräch kommen kann. Sie wurde als Kind vietnamesischer Eltern in Deutschland geboren und studiert derzeit Sozialökonomik in Erlangen.

Eine Schülerin ist ganz begeistert und geht nach Ende des Workshops auf Anh zu.

"Ich muss nochmal mit Anh sprechen. Ich will nämlich Steuerberaterin werden und ich will hören, was sie dazu sagt."

"Das schaffst du nicht"

Die Jugendlichen erzählen, wie oft sie Sätze wie "Du schaffst das nicht" oder "Das ist zu schwer für dich" zu hören bekommen oder den Rat, nach der Schule am besten eine Ausbildung anzufangen und über das Studieren erst gar nicht nachzudenken. "Nichts ist zu schwer", sagt Memet und erklärt, wie es möglich ist, das Abitur später nachzuholen oder welche Wege man nach der Mittleren Reife einschlagen kann.

Oft sei es so, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund weniger Zeit zum Lernen haben, "weil wir andere Verantwortungen haben", erklärt Memet. Er habe beispielsweise oft auf seine jüngeren Geschwister aufgepasst, weil seine Eltern hart arbeiten mussten.

Leistung von Lehrkräften infrage gestellt

Auch für Mert war die Schulzeit keine leichte. Jeden Morgen stand er um vier Uhr auf, um mit seinem Vater Hausaufgaben zu machen. Er erlebte im Gymnasium Lehrkräfte, die ihm das Gefühl vermittelten, "du schaffst es einfach nicht". Auch Özge berichtet von solchen diskriminierenden Erfahrungen und davon, dass eigene Leistungen ständig infrage gestellt worden seien.

"Jeder hat eigentlich das Gleiche erfahren, aber man hat es trotzdem irgendwie geschafft, weil der Vater oder die Mutter oder jemand Bekanntes dich dazu gepusht hat, dass du weitermachst", erzählt Mert. Für alle, denen eine solche Person fehlt, wollen die Integreater zum Push-Faktor werden. Sie wollen den Jugendlichen zeigen, dass sie nicht allein sind.