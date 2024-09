In den 1950er Jahren verursachten die Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki und die Aufrüstung Großbritanniens mit Wasserstoffbomben große Ängste und Unsicherheiten in der Bevölkerung. Als Folge gründeten sich viele Bewegungen und Verbände gegen weitere nukleare Aufrüstung. Darunter auch der Verbund: "Campaign for nuclear disarmament" (CND).

Der erste Ostermarsch

Am Karfreitag 1958 organisierten britische Friedensaktivist*innen den ersten Osterprotestmarsch von London zum Kernwaffenforschungszentrum in Aldermaston als öffentliches Zeichen für nukleare Abrüstung. Auch viele Mitglieder des CND nahmen daran teil.

Die Geburtsstunde des Peace-Zeichens

Auf diesem Marsch wurde zum ersten Mal das von Gerald Holtom entworfene Symbol gezeigt, das heute als Peace-Zeichen gilt. Das Zeichen sollte die zentrale Forderung nach nuklearer Abrüstung des CND repräsentieren, weshalb der Künstler und Grafiker Holtom die Anfangsbuchstaben des Vereines als Inspiration nutzte. Für das Signet nahm er die Bewegungen des Flaggenalphabets auf und gestaltete einen Kreis drumherum.