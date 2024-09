Am Mittwoch, 25. September 2024 um 18 Uhr wird in Nürnberg die Ausstellung "Frieden schaffen " eröffnet. Die Ausstellung ist bis 20. November 2024 in der St. Egidienkirche in Nürnberg zu sehen.



Die Ausstellung von "Ausstellung-leihen" stellt prominente und weniger bekannte Persönlichkeiten vor, die sich für den Frieden stark gemacht haben. Sie verdeutlicht die Vielschichtigkeit des Themas und gibt der Friedensarbeit ein Gesicht.

Die Ausstellung verdeutlicht, wie Friedensinitiativen aufgrund des persönlichen Engagements einzelner Personen entstehen und wie Friedensprozesse angestoßen werden können.

Darüber hinaus gibt die Ausstellung auch konkrete Impulse für die eigene Friedensarbeit. Dazu gehören eine Tafel, die Mittel der Konfliktlösung aufzeigt. Ein anderes Motiv zeigt die Friedenssymbole und verweist über einen QR-Code auf ein kleines Quiz.

Die Ausstellung "Frieden schaffen" ist interaktiv: Über QR-Codes auf den einzelnen Plakatmotiven gelangen die Besucher*innen ins Netz. Dort finden die Nutzer*innen weiterführende Informationen – mit Videos, Audios und Arbeitsmaterialien.

Die Ausstellung wird von der Bayern-evangelisch-Stiftung sowie der Arbeitsstelle Kokon für Konstruktive Konfliktforschung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern unterstützt.



Anmeldung zur Eröffnung der Ausstellung

Um Anmeldung zur Eröffnung wird gebeten. Bitte schicken Sie eine Mail an: ausstellung@epv.de.