Ostern steht vor der Tür, und was gibt es Schöneres, als den Frühstückstisch oder das Osternest mit etwas Selbstgemachtem zu verschönern?
Dieses kleine Häkelprojekt ist perfekt für Anfänger:innen geeignet und bringt süßen Oster-Charme auf den Tisch: ein Eierhalter oder kleines Nest im Hasen-Look inklusive Ohren!
Ob als Deko, Geschenk oder fürs eigene Frühstücksei: Dieses DIY ist schnell gemacht und lässt sich ganz einfach variieren.
Material: Das brauchst du zum Eierhalter häkeln
- festes Garn (z. B. Makramee-Garn, T-Shirt-Garn oder dicke Wolle)
- eine passende, eher dicke Häkelnadel (5 mm, 6 mm oder 8 mm).
- Schere
- Optional: Ostergras und Eier zum Befüllen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Der Boden
- Starte mit einem Magic Ring.
- Häkle acht feste Maschen in den Ring.
- Schließe die Runde mit einer Kettmasche.
Zweite Runde (Zunahmen):
- 1 Luftmasche.
- In jede Masche zwei feste Maschen häkeln (= 16 Maschen insgesamt).
- Mit einer Kettmasche schließen.
2. Wände hochziehen
- 1 Luftmasche.
- 16 feste Maschen (keine Zunahmen mehr).
- Mit einer Kettmasche schließen.
- Diesen Schritt je nach gewünschter Höhe noch einmal wiederholen.
3. Die Hasenohren
- 1 Luftmasche.
- 6 feste Maschen häkeln.
- Eine Kettmasche in die nächste Masche.
Erstes Ohr
- 5 Luftmaschen.
- In die vorletzte Luftmasche eine feste Masche.
- 3 Luftmaschen.
- Mit einer Kettmasche am Rand befestigen.
Zweites Ohr
- Wieder 5 Luftmaschen.
- In die vorletzte Masche: 1 feste Masche.
- 3 Luftmaschen.
- Mit einer Kettmasche befestigen.
- Runde beenden.
- Den Rest der Runde mit festen Maschen schließen.
- Mit einer Kettmasche beenden.
- Faden abschneiden und vernähen.
4. Fertigstellen
- Das Werkstück nach außen stülpen.
- Fäden sauber vernähen.
- Nach Wunsch mit Ostergras füllen.
Varianten und Tipps
- Größeres Nest: Einfach mehr Runden mit Zunahmen häkeln.
- 3. Runde: Jede zweite Masche verdoppeln.
- 4. Runde: Jede dritte Masche verdoppeln.
- Für höhere Wände mehr Runden ohne Zunahmen arbeiten.
- Für einen individuellen Look kannst du die Wand mit verschiedenen Garnen, Farben oder Schleifen dekorieren.
Viel Spaß beim Nachmachen!
Egal, ob als Geschenk, als Tischdeko oder als kleines DIY-Projekt für zwischendurch – dieses süße Hasennest sorgt garantiert für Osterstimmung. Probier es aus und zeig uns deine Ergebnisse – wir sind gespannt, wie deine Hasen aussehen. Schick uns gern ein Foto bei Instagram.