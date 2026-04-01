Ostern steht vor der Tür, und was gibt es Schöneres, als den Frühstückstisch oder das Osternest mit etwas Selbstgemachtem zu verschönern? 
Dieses kleine Häkelprojekt ist perfekt für Anfänger:innen geeignet und bringt süßen Oster-Charme auf den Tisch: ein Eierhalter oder kleines Nest im Hasen-Look inklusive Ohren! 

Ob als Deko, Geschenk oder fürs eigene Frühstücksei: Dieses DIY ist schnell gemacht und lässt sich ganz einfach variieren. 

Material: Das brauchst du zum Eierhalter häkeln

  • festes Garn (z. B. Makramee-Garn, T-Shirt-Garn oder dicke Wolle)  
  • eine passende, eher dicke Häkelnadel (5 mm, 6 mm oder 8 mm). 
  • Schere  
  • Optional: Ostergras und Eier zum Befüllen.  

Schritt-für-Schritt-Anleitung 

1. Der Boden 

  • Starte mit einem Magic Ring.  
  • Häkle acht feste Maschen in den Ring.  
  • Schließe die Runde mit einer Kettmasche.  

Zweite Runde (Zunahmen): 

  • 1 Luftmasche.  
  • In jede Masche zwei feste Maschen häkeln (= 16 Maschen insgesamt).  
  • Mit einer Kettmasche schließen.  

2. Wände hochziehen

  • 1 Luftmasche. 
  • 16 feste Maschen (keine Zunahmen mehr).  
  • Mit einer Kettmasche schließen.  
  • Diesen Schritt je nach gewünschter Höhe noch einmal wiederholen. 

3. Die Hasenohren 

  • 1 Luftmasche.  
  • 6 feste Maschen häkeln.  
  • Eine Kettmasche in die nächste Masche.  

Erstes Ohr

  • 5 Luftmaschen.  
  • In die vorletzte Luftmasche eine feste Masche.  
  • 3 Luftmaschen.  
  • Mit einer Kettmasche am Rand befestigen.  

Zweites Ohr

  • Wieder 5 Luftmaschen.  
  • In die vorletzte Masche: 1 feste Masche.  
  • 3 Luftmaschen.  
  • Mit einer Kettmasche befestigen.  
  • Runde beenden. 
  • Den Rest der Runde mit festen Maschen schließen.  
  • Mit einer Kettmasche beenden.  
  • Faden abschneiden und vernähen.  

4. Fertigstellen 

  • Das Werkstück nach außen stülpen.  
  • Fäden sauber vernähen.  
  • Nach Wunsch mit Ostergras füllen.  

Varianten und Tipps 

  • Größeres Nest: Einfach mehr Runden mit Zunahmen häkeln.  
  • 3. Runde: Jede zweite Masche verdoppeln.  
  • 4. Runde: Jede dritte Masche verdoppeln.  
  • Für höhere Wände mehr Runden ohne Zunahmen arbeiten.  
  • Für einen individuellen Look kannst du die Wand mit verschiedenen Garnen, Farben oder Schleifen dekorieren.  

Viel Spaß beim Nachmachen!

Egal, ob als Geschenk, als Tischdeko oder als kleines DIY-Projekt für zwischendurch – dieses süße Hasennest sorgt garantiert für Osterstimmung. Probier es aus und zeig uns deine Ergebnisse – wir sind gespannt, wie deine Hasen aussehen. Schick uns gern ein Foto bei Instagram.