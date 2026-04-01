Ostern steht vor der Tür, und was gibt es Schöneres, als den Frühstückstisch oder das Osternest mit etwas Selbstgemachtem zu verschönern?

Dieses kleine Häkelprojekt ist perfekt für Anfänger:innen geeignet und bringt süßen Oster-Charme auf den Tisch: ein Eierhalter oder kleines Nest im Hasen-Look inklusive Ohren!

Ob als Deko, Geschenk oder fürs eigene Frühstücksei: Dieses DIY ist schnell gemacht und lässt sich ganz einfach variieren.

Material: Das brauchst du zum Eierhalter häkeln

festes Garn (z. B. Makramee-Garn, T-Shirt-Garn oder dicke Wolle)

eine passende, eher dicke Häkelnadel (5 mm, 6 mm oder 8 mm).

Schere

Optional: Ostergras und Eier zum Befüllen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Der Boden

Starte mit einem Magic Ring.

Häkle acht feste Maschen in den Ring.

Schließe die Runde mit einer Kettmasche.

Zweite Runde (Zunahmen):

1 Luftmasche.

In jede Masche zwei feste Maschen häkeln (= 16 Maschen insgesamt).

Mit einer Kettmasche schließen.

2. Wände hochziehen

1 Luftmasche.

16 feste Maschen (keine Zunahmen mehr).

Mit einer Kettmasche schließen.

Diesen Schritt je nach gewünschter Höhe noch einmal wiederholen.

3. Die Hasenohren

1 Luftmasche.

6 feste Maschen häkeln.

Eine Kettmasche in die nächste Masche.

Erstes Ohr

5 Luftmaschen.

In die vorletzte Luftmasche eine feste Masche.

3 Luftmaschen.

Mit einer Kettmasche am Rand befestigen.

Zweites Ohr

Wieder 5 Luftmaschen.

In die vorletzte Masche: 1 feste Masche.

3 Luftmaschen.

Mit einer Kettmasche befestigen.

Runde beenden.

Den Rest der Runde mit festen Maschen schließen.

Mit einer Kettmasche beenden.

Faden abschneiden und vernähen.

4. Fertigstellen

Das Werkstück nach außen stülpen.

Fäden sauber vernähen.

Nach Wunsch mit Ostergras füllen.

Varianten und Tipps

Größeres Nest: Einfach mehr Runden mit Zunahmen häkeln.

3. Runde: Jede zweite Masche verdoppeln.

4. Runde: Jede dritte Masche verdoppeln.

Für höhere Wände mehr Runden ohne Zunahmen arbeiten.

Für einen individuellen Look kannst du die Wand mit verschiedenen Garnen, Farben oder Schleifen dekorieren.

Viel Spaß beim Nachmachen!

Egal, ob als Geschenk, als Tischdeko oder als kleines DIY-Projekt für zwischendurch – dieses süße Hasennest sorgt garantiert für Osterstimmung. Probier es aus und zeig uns deine Ergebnisse – wir sind gespannt, wie deine Hasen aussehen. Schick uns gern ein Foto bei Instagram.