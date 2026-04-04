Ostern steht schneller vor der Tür, als man denkt, und ihr braucht noch eine kleine Aufmerksamkeit fürs Osternest? Kein Problem, ich habe da etwas für euch: ein super einfaches und schnelles DIY-Rezept, das nicht nur richtig lecker ist, sondern auch ganz ohne Backen auskommt. Das Beste daran: Die Zutaten habt ihr vielleicht sogar schon zu Hause.
Schnell & Einfach
Die Zutaten für perfekte Schoko-Nester
- Basis: Cornflakes und/oder ungesalzene Erdnüsse
- Schokolade: Vollmilch-, Zartbitter- oder weiße Schokolade
- eventuell essbares Ostergras
- kleine Schoko-Eier oder Dragee-Eier
Schritt-für-Schritt
Schoko-Nester ohne Backen herstellen
Schmelze die Schokolade. Anschließend hebst du die Cornflakes oder Erdnüsse unter, bis alles gut bedeckt ist. Gib kleine Häufchen auf Backpapier oder in eine Muffinform, lasse sie kurz fest werden und fertig.
Für den Oster-Look kommt jetzt das Highlight: Gib oben drauf ein bisschen essbares Ostergras und die kleinen Schoko-Eier, und schon sehen deine kleinen Häppchen aus wie Mini-Osternester.
Mein Tipp für Variationen:
Wenn du ein bisschen experimentieren möchtest, kannst du die Erdnüsse auch durch andere Nüsse ersetzen. Für einen süß-salzigen Twist kannst du auch einfach gehackte Laugenstangen oder Brezeln unterheben.
Auch bei der Schokolade kannst du kreativ werden. Weiße Schokolade mit einem Klecks Pistazienmus oder Lotus-Creme ist zum Beispiel besonders lecker und passt perfekt zum Frühling.
Die Snacks eignen sich perfekt als liebevolles, selbstgemachtes Geschenk im Osternest, wenn du sie in kleinen, durchsichtigen Tütchen verpackst. Aber sie machen sich genauso gut auf dem Tisch beim Osterbrunch oder zum Kaffee am Nachmittag.