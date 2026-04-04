Mein Tipp für Variationen:

Wenn du ein bisschen experimentieren möchtest, kannst du die Erdnüsse auch durch andere Nüsse ersetzen. Für einen süß-salzigen Twist kannst du auch einfach gehackte Laugenstangen oder Brezeln unterheben.

Auch bei der Schokolade kannst du kreativ werden. Weiße Schokolade mit einem Klecks Pistazienmus oder Lotus-Creme ist zum Beispiel besonders lecker und passt perfekt zum Frühling.

Die Snacks eignen sich perfekt als liebevolles, selbstgemachtes Geschenk im Osternest, wenn du sie in kleinen, durchsichtigen Tütchen verpackst. Aber sie machen sich genauso gut auf dem Tisch beim Osterbrunch oder zum Kaffee am Nachmittag.