Welche Bedeutung spielt die Frage nach Klimagerechtigkeit vor Ort?

Weller: Beim Solarkiosk geht es darum, eine günstige Stromquelle zu beziehen. Den Menschen ist der Klimawandel durchaus bewusst, aber sie sind nicht in der finanziellen Lage, dass sie sagen können, sie verändern etwas, um das Klima zu retten. Die Situation in Deutschland ist da komfortabler.

Haben Ihre Erfahrungen in Afrika das eigene Verständnis von Klimagerechtigkeit verändert?

Weller: Wenn man etwas vor Ort ändern will, dürfen wir nicht mit Argumenten kommen, dass etwas so und so gemacht werden muss, weil das besser ist für das Klima. Man muss einfache Lösungen anbieten, die auch nachhaltig funktionieren. Ich war am Anfang sehr überrascht darüber, dass viele gesagt haben, sie glauben nicht an Solarenergie. Das Problem ist dann, dass die Glaubwürdigkeit verloren geht, wenn man die Thematik nicht auf die richtige Art und Weise erklärt. Dann werden Gelder gespendet und weit und breit gibt es niemanden, der diese Solarenergie umsetzen kann.

"Ich denke, dass in Deutschland viel Greenwashing betrieben wird."

Wie steht es um die Klimagerechtigkeit in Deutschland?

Weller: Ich denke, dass in Deutschland viel Greenwashing betrieben wird. Viele Leute haben das Gefühl, sie tun sehr viel gegen den Klimawandel, doch wird vieles vertuscht. Dass eine Bio-Gurke hier in Plastik verpackt und verkauft wird, ist Quatsch. Ich bin definitiv der Meinung, dass in Deutschland mehr gegen den Klimawandel getan werden kann.

Was wollen Sie mit der Fotoserie über Solarenergie erreichen?

Weller: Ich thematisiere die Ambivalenz mit dem Umgang des Klimawandels und will auf die globale Ungerechtigkeit aufmerksam machen. Der Zugang zu Strom ist essenziell für uns Menschen, deshalb sollte auch jeder Mensch auf erneuerbare Energien zurückgreifen können. Und dieser Prozess muss gut ablaufen, damit am Ende der ökologische Fußabdruck nicht schlechter ist als mit herkömmlichen Energiequellen. Ich erhoffe mir, durch meine Fotografien mehr Menschen zu motivieren, Zeit und Arbeit in Projekte zu stecken, die diesen Weg gehen.

Inwiefern hilft das Lagois-Stipendium bei der Fertigstellung Ihrer Fotoarbeit "Solarkiosk"?

Weller: Mir fehlen auf jeden Fall noch weitere Bilder, um die ganze Geschichte des Projekts erzählen zu können. Deshalb freue ich mich sehr, dieses Stipendium gewonnen zu haben.

"Kuba wurde 2020 als eins der nachhaltigsten Länder gewählt."

An welchen fotografischen Projekten arbeiten Sie gerade?

Weller: Ich will an dem Thema "grüne Energiewende Afrikas" weiterarbeiten, weil es dazu noch sehr viele Unterthemen gibt. Je länger ich an diesem Thema arbeite, desto mehr spannende Themen entwickeln sich dadurch. Ich plane außerdem eine Reise nach Kuba. Das Land wurde 2020 als eins der nachhaltigsten Länder gewählt, deshalb finde ich es sehr interessant, sich das mal genau anzuschauen.