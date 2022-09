Lagois-Fotowettbewerb 2023: Klimagerecht leben

Alle Informationen zum Fotowettbewerb gibt es unter diesem Link.

Teilnahmebedingungen für den Lagois-Fotowettbewerb 2023



Lagois Fotopreis

Der Lagois-Fotopreis zum Thema "Klimagerecht leben" ist mit insgesamt 4.000,- Euro dotiert. Der

Fotopreis wird in zwei Kategorien vergeben.

1. Der Fotopreis in Höhe von 2.500,- Euro richtet sich an Profifotograf*innen.

2. Der Jugendpreis richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27

Jahren. Er wird von der Evangelischen Jugend in Bayern und der Stiftung Evangelische

Jugendarbeit gefördert. Der Jugendpreis ist mit 1.500,- Euro dotiert. Eingereicht werden

dürfen auch Gruppenarbeiten. Minderjährige müssen von ihren Erziehungsberechtigten die

angehängte Einverständniserklärung ausfüllen lassen und beifügen.

Eingereicht werden können Bilder und Serien mit maximal zehn Fotos. Die Bilder müssen innerhalb

der vergangenen drei Jahre entstanden sein. Es werden ausschließlich Fotos akzeptiert, auf denen

Bildteile weder hinzugefügt noch entfernt worden sind (Composing). Eine Auswahl der Fotos aller

Teilnehmer*innen im Wettbewerb wird in der Wanderausstellung präsentiert.

Für die Bewerbung ist ein PDF-Dokument in A4 mit folgendem Inhalt einzureichen:

- Kurzlebenslauf mit Kontaktdaten (Adresse, Mail, Webseite, Telefonnummer)

- 5-10 Fotografien

- Kurzbeschreibung des Projekts / der Reportage

- bei minderjährigen Bewerbern: Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten

Einsendeschluss für den Lagois-Fotowettbewerb ist der 26. März 2023!



Lagois Stipendium

Das Fotostipendium ist mit 1.000,- Euro dotiert. Das zu fördernde Projekt zum Thema "Klimagerecht

leben" muss bis Ende Mai 2023 realisiert werden. Die Förderung wendet sich an Fotograf*innen, die

ein fotografisches Projekt realisieren, beenden oder erweitern möchten. Die Ergebnisse (z.B. als

Installation, analoge oder digitale Ausstellung) müssen bei der Preisverleihung 2023 präsentiert

werden.

Für die Bewerbung ist ein PDF-Dokument in A4 mit folgendem Inhalt einzureichen:

- Exposé zum Thema mit Beschreibung der Zielsetzung und Darstellungstechnik

(max. eine DIN A4-Seite)

- Lebenslauf mit Informationen zum beruflichen Werdegang, zu Publikationen sowie

Ausstellungen und den Kontaktdaten (Adresse, Mail, Webseite, Telefonnummer)

- 5-10 Fotografien als Arbeitsproben

Einsendeschluss für das Lagois-Stipendium ist der 15. Januar 2023.