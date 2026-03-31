Die evangelische Kirche arbeitet an einem neuen Gesangbuch. Das letzte stammt von 1994 – eine Zeit vor Streaming und digitalen Gottesdiensten. Das neue Werk soll zeitgemäß Kirche und Gesellschaft verbinden.

Gedenken an den großen evangelischen Liederdichter Paul Gerhardt

Während der Passionszeit besinnen sich Gläubige in Bayreuths Stadtkirche bei speziellen Andachten. In diesem Jahr ein Gedenkjahr: Der evangelische Dichter Paul Gerhardt wird 350 Jahre nach seinem Tod gewürdigt.

Einzigartig: die evangelische Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth

Die Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth ist Bayerns einzige kirchliche Ausbildungsstätte mit staatlicher Anerkennung. Hier werden angehende Kirchenmusikerinnen und -musiker praxisnah und theologisch fundiert unterrichtet.

Lieblingsplatz: Orgelempore

Michaela Kerz, Dekanatskantorin aus Kronach, zeigt ihren Lieblingsplatz: die Orgel-Empore der Christuskirche. Für sie ist die Orgel weit mehr als Instrument – sie ist Kraftquelle und Erinnerungsort. Alles zu sehen in der aktuellen Sendung.