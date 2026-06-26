Heute bei Lebensformen: Wie aus einer aufgegebenen Kirche in Beratzhausen ein Zuhause für Menschen mit Behinderung wurde. Warum die Lukaskirche in Kelheim dem Abriss entging. Und wie aus einer alten Nürnberger Postdirektion ein moderner Campus wächst.
Feature TV-Tipp Lebensformen
Lebendige Räume statt toter Beton
Lesezeit: 1 Minute
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Halb so viele Immobilien bis 2035 – so lautet die nüchterne Vorgabe für die bayerische Landeskirche. Doch was klingt wie Verlust, kann auch Neuanfang sein. Das seht ihr in der aktuellen Lebensformen-Sendung.
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