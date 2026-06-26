Feature TV-Tipp

Es gibt Themen, über die redet man nicht gern. Einsamkeit gehört dazu. Sie kann jeden treffen, auch junge Menschen. Die evangelische Kirche will für Menschen da sein, die sich alleine und verlassen fühlen. Wir stellen Projekte gegen die Einsamkeit in Oberfranken vor.

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