Insgesamt 18 Seelsorgerinnen und Seelsorger segneten an mehreren Stationen die queeren Paare. Der Mädchenchor des Kölner Doms sang "Die Gedanken sind frei" und der Jugendchor St. Stephan den Beatles-Song "All you need is love".

Unter den Anwesenden waren auch Mitglieder katholischer Reformgruppen wie Maria 2.0.