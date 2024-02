So leicht ist es gar nicht auf einen Nenner zu bringen, was das Ehepaar Schulz in den zurückliegenden Jahrzehnten so alles gemacht hat. Ehrenamtlich versteht sich, neben einem anspruchsvollen Berufsleben. Henri Schulz (70) ist vielen Kulmbachern bestimmt noch bekannt als Geschäftsstellenleiter der hiesigen Arbeitsagentur.

Karin Schulz (69), gelernte Rechtsanwaltsgehilfin, war nach zahlreichen Fort- und Weiterbildungen viele Jahre lang in der psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Lebens- und Familienfragen sowie in der psychosozialen Beratungsstelle der Bayerischen Krebsgesellschaft jeweils in Bayreuth tätig.

Verkuppelt beim CVJM

Zusammengebracht hat die beiden der CVJM. Vor Jahrzehnten stand die Abkürzung noch für Christlicher Verein Junger Männer. Aus den "Männern" sind inzwischen "Menschen" geworden. Karin Schulz hat daran einen nicht unerheblichen Anteil, denn zu Zeiten ihrer Konfirmation waren Mädchen in dem Zusammenschluss höchstens zum Putzen oder Kochen gerne gesehen.

Das sollte sich ändern und Karin Schulz hatte dabei tatkräftigen Einfluss. "Ich komme aus einer Familie, in der das Ehrenamt schon immer eine Rolle gespielt hat", sagt Karin Schulz, die in Speichersdorf im Landkreis Bayreuth aufgewachsen ist. Dort hat sie auch früh im Posaunenchor mitgewirkt und das Spiel auf der Bassposaune gelernt. "Das war damals noch eine reine Männerdomäne", erinnert sie sich. Als junges "Madla" sei der Einstieg gar nicht so einfach gewesen.

Schon früh kirchlich engagiert

Mittlerweile wirkt sie seit 60 Jahren in Posaunenchören mit, seit 1985 im Trebgaster Posaunenchor, den sie seit sieben Jahren sogar leitet. Auch Henri Schulz, der aus Unternschreez bei Bayreuth stammt, war schon früh kirchlich engagiert, hielt mit 16 seine erste eigene Andacht, führte entsprechende Veranstaltungen und später auch Mitarbeiterschulungen durch. Bei einem CVJM-Oberfrankentreffen hatte es dann gefunkt zwischen Karin und Henri.

Für Karin Schulz waren ihre späteren beruflichen Tätigkeiten in den Beratungsstellen für Ehe-, Lebens- und Familienfragen sowie bei der Bayerischen Krebsgesellschaft viel mehr als nur ein Job. Sie engagierte sich weit darüber hinaus, baute Netzwerke auf und trat immer wieder für Menschen in schwierigen Situationen ein.

Henri Schulz war nach seiner Bundeswehrzeit und der Fachhochschule in die Dienste der Arbeitsagentur, damals noch Arbeitsamt, als Beamter in den höheren Dienst eingestiegen. Später war er unter anderem Geschäftsstellenleiter in Pegnitz, zwischen 1985 und 2005 Geschäftsstellenleiter in Kulmbach, danach Bereichsleiter in Bayreuth und vor der Pensionierung Geschäftsführer der inzwischen neustrukturierten Agentur BayreuthHof.

Auch bei Henri Schulz lassen sich Beruf und Ehrenamt nicht so ohne Weiteres trennen. An der Gründung der Jugendwerkstatt in Kulmbach habe er großen Anteil gehabt, ebenso an der Gründung des Vereins "Die Brücke", dessen Ziel es war, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in das Berufsleben einzugliedern.

Solange uns Gott die Kraft gibt

Das Engagement im CVJM hatte auch ihn entscheidend geprägt. Hier wirkte er unter anderem im Hauptausschuss und im Landesvorstand des bayerischen CVJM mit und gehörte dem Arbeitskreis Jugendpolitik auf Bundesebene an. Da blieb das kirchliche Engagement nicht aus. In Trebgast wirkte und wirkt er unter anderem 18 Jahre lang als Mitglied des Kirchenvorstands und als dessen Vertrauensmann, als Lektor und als Prädikant.

Um den Kreis zu schließen, hatte sich Henri Schulz entschlossen, im Alter von 62 Jahren in den Trebgaster Posaunenchor einzusteigen. Nach einem Jahr Unterricht spielt er dort mittlerweile unter der Leitung seiner Frau das Euphonium.

"Wir werden uns engagieren, solange uns Gott die Kraft dazu gibt", sagen beide. Dabei gehe es immer nur um die Sache, nie um die eigene Person. Das ist Karin und Henri Schulz besonders wichtig. Wir sind dankbar, dass wir das machen durften und dürfen, denn es hat sehr viel gegeben."